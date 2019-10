TASR

Španielsky týždeň v Bratislave ponúkne výtvarné umenie, hudbu i gastronómiu

Termín Španielskeho týždňa tento rok súvisí so štátnym sviatkom Španielskeho kráľovstva – Dňom Španielska - ten je 12. októbra.

Španielske jednohubky pod názvom Tapas — Foto: Archívna foto: TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) – Španielsky týždeň v Bratislave, ktorý sa bude konať v dňoch 14. až 20. októbra, bude naplnený najmä kultúrnymi podujatiami. Termín Španielskeho týždňa tento rok súvisí so štátnym sviatkom Španielskeho kráľovstva – Dňom Španielska - ten je 12. októbra. Keďže v tomto roku štátny sviatok pripadol na sobotu, oslavovať sa bude v pondelok 14. októbra a v pondelok sa začne aj Španielsky týždeň, uviedol v piatok (11. 10.) v rozhovore pre TASR španielsky veľvyslanec Luis Belzuz de los Ríos.

Vernisáž a prezentácia diela maliara Emilia Fornielesa bude podľa španielskeho diplomata „ťahúňom" tohtoročného Španielskeho týždňa v Bratislave. Z ďalších podujatí upozornil na koncert 20. októbra Pocta Pacovi de Luciovi. Z hudobného programu veľvyslanec upriamil pozornosť na umelkyňu Amaiu Urtiagu, 19. októbra predstaví koncert zarzuela, čo je špecifický štýl a prirovnal ho k operete. Ide o špecifický druh opery z 19. storočia v Španielsku a obsahuje regionálne prvky umožňujúce pochopiť rozmanitosť celej krajiny, dodal diplomat. Do pozornosti dal aj gastronomickú časť programu, a to Cestu za tapas v reštauráciách v Bratislave. Spočíva v tom, že skupinka ľudí ide od jednej reštaurácie do druhej, kde si dajú niečo „malé pod zub" aby sa mohli potom poriadne najesť.

Podrobný program na: http://spanielskytyzden.sk/