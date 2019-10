TASR

Dnes o 10:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Jedno z najstarších ihrísk na Kramároch by sa mohlo dočkať obnovy

Mestská časť ho v lete zatvorila, statik totiž upozornil na podmáčanie ihriska a zosúvanie niektorých častí svahu.

Kramáre — Foto: Archív foto: TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) – Ihrisko na Ladzianskeho ulici v bratislavskom Novom Meste, jedno z najstarších ihrísk na Kramároch, by sa mohlo dočkať potrebnej obnovy. Mestská časť ho v lete zatvorila, statik totiž upozornil na podmáčanie ihriska a zosúvanie niektorých častí svahu. Informuje o tom starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti. „Riešením je spevnenie svahu. A keď už musíme spevniť svah a ihrisko, pustíme sa rovno do kompletnej rekonštrukcie," píše šéf novomestskej samosprávy. Poukazuje pritom na to, že s miestnymi obyvateľmi diskutovali o budúcej podobe pred niekoľkými rokmi. Mestská časť pripravila projektovú dokumentáciu a požiadala hlavné mesto o zverenie pozemku. Pozitívna odpoveď podľa starostu prišla až po šiestich rokoch podávania žiadostí na magistrát, návrh na zverenie pozemku by mal byť zaradený na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.

„Len čo ho získame, pustíme sa do vybavovania všetkých potrebných papierov. Rád by som mal na Ladzianskeho do konca budúceho roka postavené krásne, nové ihrisko, ktoré bude slúžiť Kramárčanom aspoň ďalších 30 rokov," poznamenáva Kusý. Kým sa tak stane, chce samospráva pomôcť dobrovoľníkom dokončiť opravu hokejbalového ihriska na Cádrovej ulici a ihriska na basketbal a minifutbal na Jelšovej ulici.