NHL: Tatarov Montreal s prvým víťazstvom v riadnej hracom čase

Dvadsaťosemročný Tatar v 13. minúte otvoril skóre stretnutia, druhý bod pridal v 36. min.

Slovenský hokejový reprezentant v drese Montrealu Canadiens Tomáš Tatar — Foto: Archívna foto :TASR

New York 13. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa v noci na nedeľu podieľal gólom a asistenciou na triumfe domáceho Montrealu nad St. Louis Blues 6:3. Canadiens dosiahli prvé víťazstvo v riadnom hracom čase v novej sezóne NHL. Dvadsaťosemročný Tatar v 13. minúte otvoril skóre stretnutia, druhý bod pridal v 36. min, keď prihral na vyrovnávajúci zásah Phillipovi Danaultovi. Obhajca Stanleyho pohára po prvý raz v ročníku nebodoval.

Boston Bruins na vlastnom ľade zdolali New Jersey Devils 3:0. Brankár Jaroslav Halák iba sedel na striedačke, kapitán „medveďov" Zdeno Chára odohral 22:19 minúty a pripísal si dva plusové body a dvojminútový trest. Z víťazstva sa tešil aj Richard Pánik, ktorý s Washingtonom Capitals uspeli v Dallase 4:1. On, ani jeho krajan Andrej Sekera v domácom drese nebodovali, Sekera mal na konte dva mínusové body.

Tampa Bay aj Erikom Černákom prehrala v Ottawe 2:4. Slovenský obranca strávil na ľade takmer 20 minút, inkasoval dvojminútový trest a pripísal si mínusový bod. Edmonton Oiler v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Jurčom zvíťazili v sobotňajšom dueli na ľade New Yorku Rangers 4:1. Jurčo zaznamenal plusový bod. Ústrednou postavou "olejárov" bol Nemec Leon Draisaitl, ktorý si pripísal na konto dva góly a asistenciu. Edmonton zažíva skvelé obdobie, piatimi víťazstvami odštartoval ročník naposledy v sezóne 1985-86. Oilers v každom z piatich duelov prehrávali, ale vždy dokázali otočiť, čím sa postarali o nový rekord NHL. Minimálne päť úvodných zápasov vyhral tento kanadský tím tretíkrát v klubovej histórii, rekord je sedem zo sezóny 1983-84. „Ukazuje to aký máme tím, že sa nevzdávame ani keď prehrávame. Každý prispieva k úspechu svojim dielom, je to kolektívna práca," povedal brankár Mike Smith, ktorý chytil 20 striel. Prekonal ho len fínsky nováčik Kaapo Kakko, ktorý sa tak tešil zo svojho prvého gólu v NHL. Stal sa ôsmim osemnásťročným hráčom v histórii Rangers, ktorý sa presadil strelecky v profilige. "Jazdci" si v treťom zápase sezóny pripísali prvú prehru.

Útočník Arizony Phil Kessel sa stal 335. hráčom v NHL a 21. aktívnym, ktorý odohral 1000 zápasov v základnej časti. Tridsaťdvaročný Američan, ktorý predtým ako prišiel do tímu Coyotes pôsobil v Bostone, Toronte a Pittsburghu, navyše nastúpil na 778. duel za sebou bez prerušenia. V jubilejnom zápase sa bodovo nepresadil a jeho tím prehral v Denveri na ľade rozbehnutého Colorada 2:3 po predĺžení. O víťazstve Avalanche rozhodol Andre Burakovsky a "lavíny" ani v štvrtom zápase nespoznali premožiteľa. Český brankár Pavel Francouz nastúpil prvýkrát v NHL od začiatku zápasu a k víťazstvu prispel 34 zákrokmi. Prvý gól v drese Colorada strelil bývalý útočník Toronta Nazem Kadri.

Až jedenásť gólov padlo v Los Angeles, kde Kings v prvom domácom zápase sezóny zdolali Nashville 7:4. "Králi" v tretej tretine prišli o trojgólové vedenie 4:1, ale napokon o ich triumfe rozhodol 59 sekúnd pred koncom Alex Iafallo. V poslednej minúte ešte pridali Kings ďalšie dva góly do prázdnej bránky. Hráči LA dosiahli jubilejné 1000. víťazstvo v NHL.

O víťazstve Winnipegu na ľade Chicaga rozhodol v predĺžení Mark Scheifele. Blackhawks stratili dvojgólové vedenie a nedočkali sa víťazstva ani v treťom zápase sezóny. Jets zdolali Chicago šiestykrát za sebou a pokazili debut brankárovi Robinovi Lehnerovi, ktorý 1. júla podpísal s „jastrabmi" ročný kontrakt.

Trojzápasovú sériu prehier ukončili hráči Toronta, keď si odniesli body z Detroitu po víťazstve 5:2. Gól a asistenciu zaznamenal nováčik Iľja Michejev a presadili sa aj hráči, ktorí v dvoch predchádzajúcich dueloch bol len zdraví náhradníci - Dmytro Timašov mal dve asistencie, Nicholas Shore 1+1. „Timašov odohral skvelý zápas. Bol rýchly, silný a hral perfektne fyzicky. Dve asistencie boli bonus," chválil 23-ročného ukrajinského útočníka tréner Mike Babcock. Slovenský obranca Martin Marinčin šancu v drese Maple Leafs opäť nedostal.

Zlý vstup do sezóny prežívajú aj hokejisti Minnesoty, ktorí v prvom domácom zápase sezóny prehrali s Pittburghom 4:7. Wild sa tak nedočkali úspechu ani v štvrtom stretnutí. Z prvých gólov v kariére NHL sa tešili nováčikovia v drese "tučniakov" Sam Lafferty a Adam Johnson. Brankár Matt Murray dosiahol 100. víťazstvo v 166. zápase, čo je najrýchlejšie v histórii Penguins.

Vancouver zdolal Philadelphiu 3:2 po nájazdoch a Carter Hart sa tak nestal najmladším brankárom histórie NHL, ktorý by vyhral úvodné zápasy v sezóne. Dvadsaťjedenročný Kanaďan mohol v prípade úspechu prekonať zápisy Felixa Potvina a Martina Brodeura. Flyers odštartovali nový ročník výhrou nad Chicagom v Prahe, teraz zaznamenali prvú prehru vo svojom treťom zápase. Strelecký účet v NHL si otvoril nováčik v tíme "letcov" Carsen Twarynski.

Prvú prehru v sezóne po piatich triumfoch zaznamenali hokejisti Caroliny, keď podľahli na domácom ľade Columbusu 2:3. O víťazstve hostí rozhodol v úvode tretej časti Pierre-Luc Dubois. Hurricanes tak ukončili najdlhšiu víťaznú sériu na začiatku sezóny v klubovej histórii.

Vegas Golden Knights zdolali doma Calgary 6:2. Brankár Marc-Andre Fleury odchytal 803. zápas v NHL a na 15. mieste historických štatistík vyrovnal zápis Harryho Lumleyho.