NHL: Edmonton v zostave s Jurčom zvíťazil na ľade New Yorku Rangers

Jurčo zaznamenal plusový bod.

Slovenský hokejový reprezentant v drese Edmontonu Oilers Tomáš Jurčo — Foto: Archív foto: TASR

New York 12. októbra (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Jurčom zvíťazili v sobotňajšom dueli zámorskej NHL na ľade New Yorku Rangers 4:1. Jurčo zaznamenal plusový bod. Ústrednou postavou "olejárov" bol Nemec Leon Draisaitl, ktorý si pripísal na konto dva góly a asistenciu.