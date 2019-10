TASR

V blízkosti kaštieľa chce mesto umiestniť veľký 3D nápis ŠAĽA

Radnica chce takýmto spôsobom prispieť k propagácii mesta a zároveň budovať spolupatričnosť obyvateľov Šali.

Mesto Šaľa — Foto: Archívna foto: TASR

Šaľa 12. októbra (TASR) – V blízkosti šalianskeho kaštieľa by už čoskoro mohol pribudnúť veľký 3D nápis ŠAĽA. Radnica chce takýmto spôsobom prispieť k propagácii mesta a zároveň budovať spolupatričnosť obyvateľov Šali. Magistrát už vyhlásil súťaž, do ktorej sa so svojimi návrhmi 3D nápisu ŠAĽA môžu prihlásiť jednotlivci i kolektívy. „V záujme nášho mesta je propagovať a prezentovať Šaľu a vždy novou formou upútať turistov, návštevníkov, ale aj našich vlastných obyvateľov. Vizuálne pútavou formou v podobe 3D nápisu chceme poukázať aj na to, že aj keď sú obyvatelia Šale rozdielni, spája ich mesto, v ktorom žijú a ktorého sú súčasťou. Aj preto ich pozývame priložiť ruku k dielu," uviedla Dajana Hanesová z mestského úradu.

Nápis bude umiestnený v priestore medzi kaštieľom a cestou na ulici P. Pázmaňa. „Spoločne s kaštieľom, ktorý je dominantou mesta, tak bude zaujímavou kulisou na fotografie a selfie nielen pre okoloidúcich, ale aj pre návštevníkov mesta. Našim cieľom je prilákať turistov práve na toto miesto, pretože je z neho veľmi jednoduché nájsť a navštíviť všetky dominanty Šale. Bude to taký „meetpoint" v centrálnej mestskej zóne," pripomenula Hanesová.

Nový nápis v centre Šale bude mať dĺžku 8,3 metra a výšku 1,85 metra. „Súťaž grafických návrhov je určená najmä pre grafikov, maliarov, ale aj všetkých umelecky založených ľudí, ktorí majú výtvarný cit a chcú, aby kúsok z ich tvorby bol prezentovaný v meste. Do súťaže treba poslať výtvarné spracovanie návrhu jedného či všetkých písmen vo veľkosti minimálne A4. Podklady musia byť doručené na mestský úrad najneskôr do 15. novembra," dodala Hanesová.