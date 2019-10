TASR

Dnes o 13:30 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Mestská časť Ružinov podpísala zmluvu s hlavým mestom o spolupráci pri systéme GIS

Ide o jeden z najdôležitejších systémov pre samosprávu, o mapu, na ktorej sa dá nájsť všetko.

Bratislava 12. októbra (TASR) – Hlavné mesto Bratislava a mestská časť Ružinov podpísali koncom týždňa zmluvu o spolupráci v oblasti geografického informačného systému (GIS). Ide o jeden z najdôležitejších systémov pre samosprávu, o mapu, na ktorej sa dá nájsť všetko. Na sociálnej sieti o tom informuje primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Ružinova Martin Chren.

Na základe memoranda poskytne mesto svoj mestský systém a mestská časť bude do neho dopĺňať svoje dáta z pasportu majetku a podobne. „Mapa môže obsahovať dáta o vlastníckych vzťahoch, mestskej zeleni, územnom plánovaní alebo aj mobiliári," uvádza Vallo. V praxi to znamená, že obyvatelia nájdu na jednom mieste informácie o tom, komu ktorá cesta patrí, kto má kosiť daný pozemok, kto sa má starať o ktoré stromy, lavičky či detské ihriská, prípadne ako charakterizuje územný plán daný pozemok a čo sa na ňom môže stavať.

Informačný systém umožňuje zároveň inovatívne riešenia, ako napríklad zobrazenie polohy odhŕňačov snehu alebo kosačiek v reálnom čase. „Chceli by sme postupne zájsť tak ďaleko, aby ste napríklad v zime mohli z údajov GPS sledovať aj to, kde sa pohybovali naše pluhy a v lete naše kosačky," približuje Chren. GIS je informačný systém na získavanie, ukladanie, analyzovanie a manažovanie dát viazaných k určitému priestoru. Je to počítačový systém integrácie, uchovávania, úpravy, analýzy, zdieľania a zobrazovania geografických informácií.