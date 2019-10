TASR

Dnes o 13:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní Futbal-ME: Anglicko padlo po 43 zápasoch, hrdinom Česka je debutant Ondrášek

Ich štyridsaťtrizápasovú sériu bez prehry ukončili v piatkovom stretnutí reprezentanti Českej republiky

Na snímke slovenskí hráči ďakujú fanúšikom — Foto: Archívna foto : TASR - Pavel Neubauer

Praha 12. októbra (TASR) - Anglickí futbalisti prehrali v kvalifikácii na majstrovstvá Európy, či sveta po dlhých desiatich rokoch. Ich štyridsaťtrizápasovú sériu bez prehry ukončili v piatkovom stretnutí reprezentanti Českej republiky, ktorí „Albion" zdolali 2:1. O ich víťazstve rozhodol debutant Zdeněk Ondrášek.

Hostia prišli do Prahy sebavedomí

Prípadné víťazstvo by im totiž zabezpečilo postup na záverečný šampionát. Do vedenia sa dostali už v 5. minúte, keď po faule Lukáša Masopusta premenil pokutový kop Harry Kane. V počte úspešných pokusov z bieleho bodu sa s deviatimi gólmi dotiahol na reprezentačného rekordéra Franka Lamparda. Potom sa však anglický gólostroj, ktorý mal pred piatkovým duelom v kvalifikácii priemer takmer piatich strelených gólov na zápas, zasekol. Čechom sa podarilo vyrovnať už o štyri minúty neskôr, keď po rohovom kope dotlačil loptu do bránky Jakub Brabec. Víťazný zásah zaznamenal päť minút pred koncom striedajúci Zdeněk Ondrášek. Útočník Dallasu v zámorskej MLS si v piatok odkrútil debut v najcennejšom drese v tridsiatich rokoch a na otvorenie streleckého konta mu stačilo šesť dotykov s loptou a jedna strela. „Nečakal som, že sa vôbec dostanem na ihrisko. Stále mi však nedochádza, čo sa vlastne stalo. Ihneď som bežal za rodinou a môjho otca som videl snáď prvýkrát v živote plakať od dojatia. Dal som gól Anglicku a vyhrali sme. Je to neuveriteľné, no musíme zostať nohami na zemi," povedal pre idnes.cz.

Z víťazstva sa tešil aj tréner domácich Jaroslav Šilhavý

„Predviedli sme úžasný výkon. Neboli sme zastrčení vzadu, hrali sme aktívne a dostali sme Angličanov pod tlak. V prvom polčase sme ich k ničomu okrem pokutového kopu nepustili. Myslím si, že takýto výkon od nás po prehre 0:5 v Londýne nečakali. Druhé dejstvo ukázalo, že sme chceli v zápase zvíťaziť. Je to veľký krok k postupu, no musíme ho potvrdiť v zápase s Kosovom."

Zápas objektívne zhodnotil aj tréner Anglicka Gareth Southgate: „Je to vlastne jednoduché, dnes sme skrátka neboli dosť dobrí." Kapitán Harry Kane naopak skúšal nájsť aj poľahčujúce okolnosti: "Je to pre nás budíček. Boli sme nedôslední a chýbala nám rýchlosť. To si v Európe, kde je každý zápas náročný, nemôžeme dovoliť. Čechov hnali dopredu fanúšikovia a pri vonkajších zápasoch sa občas stane, že ihrisko nie je v takom stave, aby sa na ňom dobre hralo."

Oba tímy majú na svojom konte dvanásť bodov. Angličania, ktorí majú zápas k dobru, sa najbližšie predstavia v pondelok na pôde Bulharska. Česi musia čakať na novembrový dvojzápas, keď najskôr doma hostia Kosovo a následne cestujú do Bulharska.