TASR

Dnes o 09:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní Komentovaná prehliadka hradu Revište prezradí, akí boli majitelia hradu Dóciovci

Hradom Revište neďaleko Žarnovice prevedie návštevníkov Rastislav Mazúr.

Na snímke práce na obnove hradu Revište — Foto: Archívna foto: TASR

Žarnovica/Zvolen 12. októbra (TASR) - Na dvoch zastaveniach Pohronskej hradnej cesty čakajú v sobotu návštevníkov netradičné komentované prehliadky. Hradom Revište neďaleko Žarnovice prevedie návštevníkov Rastislav Mazúr, zakladateľ a predseda Združenia na záchranu hradu, ktoré vzniklo v roku 2011.

„Na Revišti sa nedávno podarilo dokončiť rekonštrukciu severnej veže, z ktorej je krásny výhľad z výšky na celé okolie. Počas komentovanej prehliadky sa návštevníci dozvedia aj to, akí boli Dóciovci - hradní páni na Revišti, ale aj na viacerých iných hradoch pri rieke Hron," priblížila špecialistka destinačného marketingu Zuzana Jóbová. Na hrade sa našiel aj neskorogotický portál, na ktorom je znázornený erb Dóciovcov. Komentovaná prehliadka priblíži, čo bolo na erbe vyobrazené, ale aj to, prečo mali Dóciovci konflikt s Thurzovcami a Fuggerovcami. Zvolenským zámkom, ktorý bol kedysi nazývaný aj poľovníckou kúriou, prevedie v sobotu návštevníkov Pavol Maliniak, historik, pedagóg, a jeden z autorov publikácie Zvolenský zámok. Počas prehliadky prezradí napríklad aj to, že tento zámok spôsobil úpadok významu obľúbeného Pustého hradu, ale aj to, že sa tu konali zásnuby členov rodín s výrazným politickým vplyvom na mape Európy.

Projekt Pohronská hradná cesta vznikol vďaka iniciatíve občianskych združení na hradoch, ktoré pracujú na záchrane, obnove i konzervácii jednotlivých lokalít. Cieľom projektu je popularizovať hrady medzi širokou verejnosťou, motivovať k ich návšteve a zároveň pripomínať bohatú históriu regiónu popri Hrone. Prostredníctvom komentovaných platených prehliadok, ktoré sú na hradoch novinkou, môžu návštevníci podporiť záchranu a obnovu týchto hradov.