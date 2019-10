TASR

NHL: Carolina vyhrala aj v piatom zápase od štartu sezóny

Carolina tak prvýkrát v úvodných piatich dueloch ročníka nestratila ani jediný bod a s desiatimi na konte je priebežne na čele celej súťaže.

Vľavo fínsky hráč Caroliny strieľa gól, vpravo prekonaný brankár Washingtonu v prípravnom zápase hokejovej NHL Carolina Hurricanes — Foto: Archívna Foto : TASR

New York 12. októbra (TASR) - Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NHL nad New Yorkom Islanders 5:2, dosiahli piatu výhru v rade a zaznamenali najlepší štart do sezóny v histórii klubu. Carolina tak prvýkrát v úvodných piatich dueloch ročníka nestratila ani jediný bod a s desiatimi na konte je priebežne na čele celej súťaže. Klub doteraz vyhral najviac štyri stretnutia po sebe v úvode sezóny 1995/96.

Pod triumf nad „ostrovanmi" sa podpísali gólom a asistenciou Dougie Hamilton a Andrej Svečnikov, ďalšie presné zásahy pridali Teuvo Teräväinen, Brett Pesce a Eric Haula, Nino Neiderreiter zaznamenal dve asistencie. Peter Mrázek chytil 17 z 19 striel súpera. Prekonali ho len Brock Nelson a Johnny Boychuk. Ryan Miller sa prvýkrát v sezóne postavil do bránky Anaheimu, zlikvidoval 26 striel a svoj tím priviedol k výhre v Columbuse 2:1. Ducks tak vyhrali štyri z prvých piatich stretnutí sezóny.

Buffalo triumfovalo doma nad Floridou 3:2 po predĺžení a nájazdoch, keď ten rozhodujúci premenil Jack Eichel. Pre Sabres to bolo štvrté víťazstvo v piatom zápase a tretie domáce v sérii.