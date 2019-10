TASR

Dnes o 21:32 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Vodné pólo ME: Slováci zdolali Bielorusko v B-skupine

V Novákoch triumfovali v piatok presvedčivo 19:4 a do tabuľky si pripísali tri body.

Nováky 11. októbra (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle vstúpili do bojov v B-skupine kvalifikácie ME 2020 víťazstvom nad Bieloruskom. V Novákoch triumfovali v piatok presvedčivo 19:4 a do tabuľky si pripísali tri body. Ďalší zápas odohrajú v sobotu od 18.30 h proti Ukrajine.

B-skupina: Slovensko - Bielorusko 19:4 (4:0, 7:0, 4:1, 4:3) zostava a góly SR: Hoferica, Veternik - Caraj 3, Zaťovič 1, P. Tkáč 1, Mitruk 1, Molnár 3, Maroš Tkáč 1, Marek Tkáč 2, Bielik 1, Zareva 1, Kolárik 3, Baláž 2 ďalší výsledok B-skupiny: Francúzsko - Ukrajina 20:5 (3:2, 7:2, 5:1, 5:0) tabuľka B-skupiny: 1. Francúzsko 1 1 0 0 20:5 3 2. SLOVENSKO 1 1 0 0 19:4 3 3. Ukrajina 1 0 0 1 5:20 0 4. Bielorusko 1 0 0 1 4:19 0