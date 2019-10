Kristián Plaštiak

Dnes o 18:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Takmer nikto nevie nájsť na tomto obrázku psa. Vidíte ho?

Potrápte svoj zrak a doprajte mu potrebný cvik. Dokážete na obrázku rozoznať psa?

BRATISLAVA 11. októbra - Dobré noviny vám často prinášajú rôzne kvízy, hádanky či hlavolamy. Tentoraz ide o obrázok s optickou ilúziou. Prvý pohľad na obrázok je viacmenej istý, všetci vidíme starčeka. No skrýva sa v ňom aj pes. Ako je to možné? Poďme to spoločne zistiť.

Na prvý pohľad ide o bradatého muža s čiapkou, ale vďaka nápovede vieme, že sa v obrázku skrýva pes. Dokážete ho tam nájsť?

Upozornenie! Pod obrázkom sa nachádza riešenie.

Optická ilúzia

Tak ako? Podarilo sa vám ho nájsť? Ak nie, máme pre vás riešenie. Spôsobov, akými sa na obrázku dá nájsť pes, je viacero, no my v našej redakcii sme to urobili nasledovne: Ako prvé sme si všimli výrazný chvostík, ktorý sa tvári ako vlasy muža. Potom sme si uvedomili, že mužove oči vyzerajú ako labky zvierajúce kosť (nos). Riešenie je jednoduché! Stačí, aby ste otočili hlavu a uvidíte psa!