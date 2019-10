Žena sa prechádzala po lese, keď natrafila na opustený dom. Vošla dnu a jej život sa navždy zmenil

Kristián Plaštiak

— Foto: Instagram/__the_tourist__

TORONTO 13. októbra - Mladá Leslie Davidová miluje fotenie, no ešte radšej navštevuje staré a polorozpadnuté domy, v ktorých číha temnota a sála z nich minulosť. Všetko starostlivo zaznamenáva fotoaparátom a neskôr tieto fotografie pridá na svoj profil s názvomm The Tourist na sociálnej sieti Instagram. To, čo sa jej prihodilo pred niekoľkými rokmi, vám pripomenie scénu z hororu, no nemusíte sa báť, všetko sa skončí šťastne.

Nečakaný obyvateľ

„Toto je Lawrence,“ napísala Leslie k fotke, ktorú zverejnila 8. júna 2015. „Žije v dome, ktorý som považovala za opustený. Príjazdová cesta k nemu je celá zarastená, strecha sa prehýba a je na spadnutie, a interiér by človeka presvedčil, že ide o neobývané územie. “

Muža našla v obývačke, pretože do iných miestností v dome nedokázal kvôli dezolátnosti stavby prejsť. „Celý čas je tu sám,“ pokračuje. „Chýba mu pravé oko a ľavé mu postihuje sivý zákal. Bol milý a dokonca mi dovolil, aby som ho odfotografovala,“ opisuje zvedavá Leslie v príspevku. Následne v Lawrenceovom dome strávila niekoľko hodín a sľúbila mu, že sa ešte vráti.

„Toto je Lawrence...“ Foto: Instagram/__the_tourist__

Hostiteľ bol návšteve vďačný

Ako informuje portál InspireMore, krátko potom ho fotografka začala pravidelne navštevovať. Trávili spolu čas, jedli, pili a zhovárali sa o živote. Dozvedela sa o mužovom živote a jeho problémoch, ktoré ho dostali na miesto, kde sa v tom čase nachádzal. Všetko sa začalo v roku 2000, keď mu býk zlomil stehennú kosť. Jeho zdravie sa odvtedy nie a nie zlepšiť. Starší organizmus je náchylnejší na zranenia a ich rekonvalescencia si žiada viac času.

Upratala jeho dom

Fotografka sa rozhodla, že kontaktuje miestnu firmu, aby pomohla s uprataním starcovho obydlia. Chcela, aby zažil, aké je to žiť v poriadku, pretože nevedela, koľko času mu ešte zostáva. Neskôr mu však pomohla nájsť vhodné sanatórium, kde, ako dúfala, by sa Lawrence mohol opäť socializovať. Pravidelne ho navštevuje a na Instagram pridáva fotky s Lawrenceom.

Vonkajšok domu, ktorý Leslie „ukradol“ srdce. Foto: Instagram/__the_tourist__

Otočila mu život o stoosemdesiat stupňov

Mužovi sa v jeho novom domove páči. Leslie ho navštevuje aj tu. Stali sa z nich priatelia a Leslie verí, že jej príbeh inšpiruje iných ľudí, aby neodsudzovali starých ľudí po prvom stretnutí. V každom staršom človeku je podľa fotografkiných slov stará duša, ktorá toho veľa zažila.

Najlepší deň v živote

„Lawrence ma dokonca informoval aj o tom, že chce, aby som bola na jeho pohrebe. Povedala som mu, že tam určite budem,“ sľubuje mladá žena. „Podelil sa so mnou o niečo, čo vo mne zostane navždy. Povedal, že deň, keď som sa objavila v jeho dome, bol najlepším dňom jeho života.“