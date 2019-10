Klaudia Fiolová

Aquaman už ako 8-ročný presne vedel, kto bude jeho manželkou. Jeho príbeh lásky dojal celý svet

Hoci Jason Momoa tvorí s Lisou Bonetovou pár od roku 2005, svadbu mali až o dvanásť rokov neskôr. Ich príbeh lásky obletel celý svet.

Jason a Lisa tvoria pár od roku 2005 — Foto: Instagram@myriamjaspers, prideofgypsies

LOS ANGELES 13.október - Jasona Momou pozná celý svet ako filmového Aquamana. Jeden z najsexi mužov planéty sa pýši nielen skvelým hereckým talentom, ale aj tým, že svoju ženu miluje najviac na svete. Ich stretnutie nebolo náhodné. Známy herec si ju vysníval ako malý chlapec.

Jason je od svojej manželky mladší o jedenásť rokov

Ani vekový rozdiel hercovi nebránil v tom, aby si za ženu zobral lásku svojho života. Hoci pár tvoria už od roku 2005, svadbu mali až o dvanásť rokov neskôr. Ako sa spoznali a prečo im to tak perfektne funguje, to prezradil Jason až v jednej americkej talkšou.

„Mal som 8 rokov a keď som ju uvidel v televízii, povedal som mame, že to je žena, s ktorou sa ožením"

Touto povestnou vetou opisuje Jason začiatok ich príbehu. Keď bol malý chlapec, rád pozeral známy seriál Show Billa Cosbyho, v ktorom hrala aj Lisa Bonetová. „Keď išiel seriál, vždy som mojej mamke hovoril, že s touto ženou sa raz ožením. Budem ju dovtedy sledovať, kým ju nenájdem a nespoznáme sa," spomína herec.

Tento príbeh jej nikdy nepovedal nahlas. Svojej manželke sa s tým zveril až po dvoch deťoch. „Bál som sa, že si pomyslí, že som nejaký blázon, hoci ja som bol do nej už odmalička zaľúbený. Ona je moja kráľovná," vtipkuje Jason.

Stretli sa v správnom čase na správnom mieste

Jason bol spolu s kamarátmi na jednej párty, keď sa tam objavila aj Lisa. Herec mal vtedy podobný účes ako herečka - obidvaja totiž mali dredy. Jason neskôr prezradil, že si ho zvolil viac-menej kvôli nej. Keď ju uvidel, zostal zarazený.

„Cítil som sa ako malý chlapec. Mal som motýle v bruchu. Musel som ju osloviť a ešte som ju aj poprosil, či ma nezvezie domov," hovorí Aquaman. V tých časoch bol len začínajúcim hercom a býval na hoteloch. Slovo dalo slovo a tak si rozumeli, že sa začali častejšie stretávať.

51-ročná herečka bola vydatá aj za Lennyho Kravitza

Lisa Bonetová v minulosti tvorila manželský pár so slávnym spevákom Lennym Kravitzom. Majú spolu aj dcéru Zoë. Ich cesty sa rozišli, ale stále sú kamaráti. Jason so svojou nevlastnou tridsaťročnou dcérou vychádza dobre - niet divu, predsa len je medzi nimi rozdiel iba 10 rokov. „Moji rodičia si vychádzajú veľmi dobre. Aj môj otec sa stretáva s mojimi nevlastnými súrodencami," povedala Zoë.

Lisa povedala, že z jej strany to nebola láska na prvý pohľad, ale s Jasonom sú spolu od momentu, ako sa stretli. „Je to naozajstný muž. Na jednej strane je to alfa samec, ale na druhej strane je to láskavý otec a manžel. Najviac ma na ňom fascinujú jeho veľkorysosť a dobro," povedala herečka.