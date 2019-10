Kristián Plaštiak

Dnes o 17:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hovoria o nej, že robí zázraky: Žena učí ochrnuté psíky, ktoré nik nechce, znova chodiť

O jej starostlivosti sa presvedčil aj Sir Elton John. Štvornohí chlpáči mali šťastie, že do ich života zasiahla Claire.

— Foto: Facebook/Claire-louise Nixon

MILTON KEYNES 12. októbra - Volajú ju „Zázračná pracovníčka“. Claire-Louise Nixonová sa stará o skupinu odvrhnutých psov, všetkých chráni pod strechou svojho útulného domčeku v Milton Keynes v Anglicku. Väčšina z nich pochádza z ulice, ktorá k nim nebola zrovna priateľská. Keď sa s nimi stretla, boli v dezolátnom stave a niektorým, dokonca, chýbala končatina. Psy mali šťastie, že do ich života vstúpila pani Nixonová.

Ujíma sa zúbožených psov

Ako uvádza portál GoodNewsNetwork, Claire nezáleží na tom, v akom stave sú, keď sa k nej dostanú. „Keď ich vidím, veterinár by povedal: ‚Claire, nepomôžeš im opäť chodiť.‘“, hovorí odhodlaná 48-ročná žena. „Teraz hovoria, že nič nie je nemožné! Hovoria, že s nimi robím zázraky!“

Angličanka si myslí, že všetky potrebujú lásku, nehu a trpezlivosť. „Keď prídu do môjho domu, vidia ostatné psy, a tak sa necítia byť iní. Preto sa im u mňa tak darí. Ak im dáte dôvod chodiť, potom chodiť budú,“ dodáva. Ako metódu rehabilitácie používa psie invalidné vozíky. Verí, že im pomôžu v opätovnom nadobudnutí schopnosti chodiť.

Claire psíkom sprostredkúva špeciálne pomôcky na chodenie. Foto: Facebook/Claire-louise Nixon

Dobročinná závislosť

To, čo Claire robí, by sa dalo nazvať závislosťou, teda aspoň podľa jej vlastných slov. Začala s tým pred dvanástimi rokmi, keď do veterinárnej ambulancie priniesli niekoľko dní staré šteňa s rázštepom. Kvôli nemu nebolo schopné piť mlieko z matkiných bradaviek a bez pomoci dobrých ľudí by bolo odsúdené na zánik. Claire sa odhodlala pomôcť mu, toto odhodlanie jej, zdá sa, vydržalo dodnes. V jej činnosti jej pomáha aj rodina, manžel Gary a 22-ročná dcéra Rhia-Louise.

Angličanka je spokojná iba vtedy, keď vidí, že nevinným stvoreniam pomohla. Foto: Facebook/Claire-louise Nixon

Býva u nej aj Elton John

Zaujímavosťou je, že Claire všetkým psom, ktoré prejdú pod jej opateru, dá meno nejakej celebrity alebo slávnej osobnosti. Sir Elton John bol pomenovaný podľa piesne I'm Still Sranding („Ešte vždy stojím“, pozn. red.). Psík pochádza z Rumunska, kde ho zrazilo auto, čo vyústilo v zlomeninu chrbtice. S pomocou Claire Elton dokáže opäť urobiť malé krôčiky.

Sherlocka Holmesa pomenovala podľa slávneho detektíva preto, lebo je veľmi inteligentný a rozumie aj zložitejším povelom, ale aj zvedavý. Ten pochádza z ulíc Ománu, kde ho postrelil príslušník ochrannej služby.

Aj takto môže vyzerať ráno v rehabilitačnom centre pre psy. Foto: Twitter/claire-louise nixon

Susedom to vôbec neprekáža

„Prichádzajú ku mne s najhoršími skúsenosťami z minulosti. My im dávame lásku a možnosť úžasnej budúcnosti,“ opisuje Claire. „Mám veľké šťastie, že všetci susedia navôkol majú taktiež psov, takže nedochádza k nijakým problémom. Pripúšťam, že slovné spojenie dvadsaťsedem psov znie hrozne, ale napriek tomu sa vedia správať veľmi dobre.“

Claire verí, že psíkov čaká svetlá budúcnosť. Musí im však pomôcť. Foto: Facebook/Claire-louise Nixon

Starostlivosť o postihnuté psy nie je lacnou záležitosťou, preto Claire založila organizáciu s názvom Wheels to Paws UK, ktorá jej pomáha zbierať peniaze na lieky a rehabilitáciu zvierat.