Bilesová nenašla vo viacboji konkurenciu, na MS v športovej gymnastike získala už 16. zlato

Bilesová zabezpečila pre Spojené štáty americké siedme víťazstvo v tejto disciplíne v sérii.

Americká reprezentantka v športovej gymnastike Simone Bilesová — Foto: TASR/AP

Stuttgart 10. októbra (TASR) - Americká reprezentantka v športovej gymnastike Simone Bilesová získala už svoj piaty titul vo viacboji a celkovo šestnáste zlato na majstrovstvách sveta. Podarilo sa jej to vo štvrtkovom finále na šampionáte v Stuttgarte, keď získala 58,999 bodu. Striebro si vybojovala Tchang Si-ťing z Číny a bronz Angelina Melnikovová z Ruska.

Bilesová zabezpečila pre Spojené štáty americké siedme víťazstvo v tejto disciplíne v sérii. Na preskoku zaznamenala známku 15,233 bodu, na kladine dosiahla na hodnotu 14,633 a najlepšie zacvičila aj na prostných za 14,400. Jedine na bradlách dosiahli lepšie známky dve jej súperky, celkovo šiesta Nemka Elisabeth Seitzová (14,866) a piata Belgičanka Nina Derwaelová (15,200).

Bilesová dostala známku 14,733 b. „Nebola to moja úplne najlepšia zostava, no povedali sme si, že by to mohla byť zábava, cvičiť práve takto. Momentálne som spokojná s tým, čo predvádzam. Cítim sa oveľa viac v pohode, ako na olympiáde v Riu," povedala spokojná majsterka sveta.

Strieborná Tchang Si-ťing vo finále nemala pôvodne ani štartovať, v kvalifikácii skončila až ako tretia z Číňaniek. Lenže nahradila Liou Tching-tching, ktorá vo finále súťaže družstiev dvakrát spadla. Druhá najlepšia žena kvalifikácie Sunisa Leeová spadla z bradiel a obsadila napokon až 8. miesto. Podobný osud postihol aj tretiu z kvalifikácie Melanie de Jesus dos Santos z Francúzska, ktorá spadla z bradiel hneď dvakrát.