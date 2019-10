TASR

Česko sa lúči s maestrom Gottom. Tvoria sa obrovské rady, očakávajú sa desiatky tisíc ľudí

Česká vláda na sobotu vyhlásila štátny smútok.

Rozlúčka s legendárnym spevákom Karlom Gottom — Foto: Twitter/ČT24

Praha 11. októbra (TASR) - Davy ľudí sa od piatkového rána lúčia na pražskom Žofíne s českým spevákom Karlom Gottom, ktorý zomrel 1. októbra 2019 vo veku 80 rokov. Do Prahy sa schádzajú jeho fanúšikovia zo všetkých kútov Českej republiky i zo zahraničia, informoval spravodajský server iDNES.cz.

Záujem o rozlúčku s Gottom je obrovský. Rad sa tiahne za Most légií, postupuje však plynule. Sála bude pre verejnosť otvorená do 22.00 h. Prví fanúšikovia sa do smútočne vyzdobenej sály dostali o 08.00 h. Pristupovali k pietnemu miestu, kládli kvety, niektorí sa ukláňali, ďalší si pietne miesto fotili.

Niektorí mali v očiach slzy. Podľa reportéra denníka MF DNES sa ľudia pri rakve zdržia približne desať sekúnd. Odhad organizátorov hovorí približne o 1800 ľuďoch za hodinu. Polícia už riešila prvý incident, keď vyviedla zo Slovanského ostrova opitého mladíka z Rožnova pod Radhoštěm. Priamo pred vchodom do Paláca Žofín totiž robil grimasy do kamier.

Rozlúčka s Karlom Gottom Foto: TASR/AP

Podľa šéfa pražskej polície Tomáša Lercha bol priebeh piety pokojný, na mieste je nasadených približne 100 policajtov a 30 mestských strážnikov. Reportérka iDNES.cz potvrdila, že doprava bola bez komplikácií. Most légií však už nestačil, ľudia sa stavali do radu už aj na druhej strane Vltavy. „Rad postupuje pomerne rýchlo," uviedla.

Umelcov pohreb so štátnymi poctami sa uskutoční v sobotu o 11.00 h v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade. Česká vláda vyhlásila na ten deň štátny smútok. Štátne vlajky na Pražskom hrade a v Lánoch už 2. októbra z rozhodnutia prezidenta Miloša Zemana stiahli na pol žrde.

Babiš očakáva až 300-tisíc ľudí

Zádušnú omšu, ktorú organizuje Úrad vlády ČR, bude slúžiť kardinál Dominik Duka. Na omši sa zúčastnia aj predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) a predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).

Rozlúčka s Karlom Gottom Foto: TASR/AP

Na piatkovú verejnú rozlúčku so spevákom Karlom Gottom sa z celej Českej republiky chystajú desaťtisíce ľudí. Premiér Andrej Babiš upozornil, že do Česka plánujú prísť takisto autobusy z Nemecka s tamojšími fanúšikmi Karla Gotta.

Podľa Babiša môže v piatok na Žofín prísť až 300.000 ľudí, napísal spravodajský server iDNES.cz. Obchodné oddelenie paláca Žofín uviedlo, že ľudia budú musieť čakať v radoch pred vstupom do paláca.

Server iDNES.cz takisto upozorňuje na dopravné obmedzenia v Prahe a v okolí. Na bezpečnosť má dovedna dohliadať približne 130 policajtov a na mieste budú aj záchranári a dobrovoľníci Českého červeného kríža.

Rozlúčka s Karlom Gottom Foto: TASR/AP

V Prahe sa v čase rozlúčky koná aj festival svetla Signal, zhromaždenie aktivistov z hnutia Extinction Rebellion a v piatok večer futbalová reprezentácia ČR odohrá zápas v rámci kvalifikácie ME 2019 s Anglickom, pripomína iDNES.cz.

Karel Gott zomrel 1. októbra krátko pred polnocou vo veku 80 rokov v kruhu svojej rodiny. Spevák v polovici septembra oznámil, že trpí akútnou leukémiou. Poruchu krvotvorby mu lekári diagnostikovali už pred poldruha rokom.