TASR

Dnes o 09:10 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní NHL: Obhajca Stanleyho pohára St. Louis s tretím triumfom za sebou, dvojgólový návrat Marleaua

Kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára skóroval v noci na piatok v hokejovej NHL pri prehre jeho "medveďov" na ľade Colorada Avalanche 2:4.

Hráč St. Louis David Perron (57) sa raduje z gólu s Tylerom Bozakom — Foto: TASR/AP

New York 11. októbra (TASR) - V bránke hostí chytal Jaroslav Halák a pripísal si 32 zákrokov. Útočník Montrealu Tomáš Tatar si pripísal asistenciu, Canadiens však doma prehrali s Detroitom Red Wings 2:4.

Tatar asistoval v 25. minúte Maxovi Domimu pri vyrovnávajúcom góle na 2:2. Puk sa po strele obrancu Jeffa Petryho v presilovej hre odrazil od zadného mantinelu do bránkoviska, kde ho Tatar s Domim "upratali" za chrbát Jonathana Berbiera.

Už tretí Tatarov bod v sezóne

Slovenský útočník zaznamenal druhú asistenciu a tretí bod v sezóne. V zápase proti svojmu bývalému tímu bol na ľade 16 a pol minúty, brankára súpera ohrozil štyrmi strelami, no pripísal si aj dve "mínusky." Víťazný gól Detroitu strelil v závere druhej časti kanonier Anthony Mantha a dosiahol šiesty zásah v sezóne.

„Hráme výborný hokej. Sme rýchli, s pukom trávime veľa času v útočnej zóne. Musíme takto pokračovať," povedal Mantha. Red Wings ukončili deväťzápasovú sériu prehier s Montrealom, nad Canadiens vyhrali prvýkrát od 21. marca 2017. Montreal prehral tretí z úvodných štyroch duelov v novom ročníku profiligy.

Trpká noc pre Cháru s Halákom

Trpkú noc zažili Chára s Halákom. Štyridsaťdvaročný slovenský obranca zvýšil v 16. minúte strelou od modrej čiary na 2:0 pre Boston, zvyšok stretnutia však patril "lavínam", ktoré sú zatiaľ stopercentné a vyhrali úvodné tri zápasy.

Kapitán „medveďov" zaznamenal prvý kanadský bod v sezóne a bol to jeho 201. gól v základnej časti. Boston po troch úspechoch stratil prvé body v sezóne a nepodarilo sa mu prvýkrát v históriu začať sezónu štyrmi víťazstvami na ľade súperov.

Výraznou mierou sa o úspech Colorada zaslúžil brankár Philipp Grubauer, ktorý zlikvidoval 39 striel Bruins. Víťazný gól Avalanche strelil sedem minút pred treťou sirénou po nádhernej individuálnej akcii Andre Burakovsky a bol to jeho prvý zásah v drese „lavín." Triumf domácich poistil do prázdnej bránky Gabriel Landeskog. Chára odohral 20:55 minúty, na konte mal okrem gólu dva hity a dve strely.

Tampa s Černákom zvíťazila v Toronte

Viac dôvodov na radosť mal Erik Černák. Síce nebodoval, ale jeho Tampa Bay zvíťazila v Toronte nad Maple Leafs 7:3, domáci prehrali tretíkrát za sebou. Sedem z desiatich gólov padlo v prvej tretine, ktorú "blesky" vyhrali 4:3. V ďalších minútach už skórovali len Lightning. Dvoma gólmi a asistenciou sa v sezónnom debute blysol Brayden Point, ktorý v lete absolvoval operáciu boku a vynechal tri úvodné zápasy.

„Hrať vo formácii s dvoma superhviezdami Stevenom Stamkosom a Nikitom Kučerovom mi návrat uľahčilo. Celý tím perfektne korčuľoval a to bol kľúč k úspechu," povedal Point pre nhl.com. Prvý útok Tampy nazbieral spolu 11 bodov, Kučerov mal bilancou 2+2, Stamkos 1+3 a Point 2+1. Černák bol na ľade 18 minút a 46 sekúnd, zaznamenal päť bodyčekov a tri strely.

Tretia prehra pre Capitals v sérii

Rovnako tretiu prehru v sérii utrpel aj Washington s Richardom Pánikom v zostave. V noci na piatok nestačili Capitals na domáci Nashville 5:6. Slovenský krídelník sa bodovo nepresadil. Capitals viedli po dvoch tretinách 4:2, ale nezvládli poslednú dvadsaťminútovku. Domáci vyrovnali na 4:4 a hoci T.J. Oshie dostal ešte raz Washington do vedenia, napokon odchádzali hráči z hlavného mesta USA domov smutní.

Nashville totiž na prelome 55. a 56. minúty gólmi Nicka Bonina a Mattiasa Ekholma v priebehu 28 sekúnd otočil na 6:5.„Ukázali sme, že sme odolní a nezložili sme sa za nepriaznivého stavu," uviedol autor dvoch gólov Predators Ryan Johansen. Dva zásahy zaznamenal aj kapitán Washingtonu Alex Ovečkin, jeho spoluhráč Nicklas Bäckström odohral svoj 900. zápas v kariére. Pánik za 11:50 minúty na ľade zaznamenal jeden hit.

Nedarí sa ani Dallasu so Sekerom

Z dvoch bodov sa netešil ani Andrej Sekera, keď s Dallasom podľahli na vlastnom ľade Calgary 2:3 po nájazdoch. Stars sa v úvode sezóny nedarí, keď z piatich zápasoch prehrali štyri. V súboji s Flames stratili v tretej tretine dvojgólové vedenie.

V predĺžení mohol rozhodnúť Alexander Radulov, ale z trestného strieľania neprekonal českého brankára Davida Ritticha. V nájazdoch dal rozhodujúci gól Johnny Gaudreau. Sekera bol tretí najvyťaženejší hráč Dallasu, keď na ľade bez jednej sekundy strávil 24 minút. Súperovho brankára ohrozil jednou strelou.

V samostatných nájazdoch sa tešil z víťazstva Edmonton s Tomášom Jurčom. "Olejári" vyhrali na ľade New Jersey 4:3, Jurčo si pripísal iba dvojminútový trest. Kanadský tím potvrdil výborný vstup do sezóny, keď vyhral všetky štyri zápasy. Podobný kúsok sa Edmontonu podaril naposledy v sezóne 2008-09.

Dvojgólový návrat veterána Marleaua

Skvelý návrat do tímu San Jose zažil veterán Patrick Marleau, ktorý dvomi gólmi prispel k víťazstvu Sharks na ľade Chicaga 5:4. "Žraloci" vyhrali prvý zápas v sezóne a vyhli sa najhoršiemu vstupu do sezóny v klubovej histórii. Štyridsaťročný Marleau podpísal so Sharks pred dvomi dňami zmluvu ako neobmedzený voľný hráč a hneď sa pripojil k tímu, v ktorom pred odchodom do Toronta strávil 19 sezón.

Marleau najskôr 17 sekúnd pred koncom prvej tretiny vyrovnal na 2:2 a potom v závere druhej na 4:4. „Som rád, že som tímu pomohol. Najviac ma teší, že som späť v hre, byť s chlapcami na lavičke bolo niečo úžasné. Zápas som si užil," povedal Marleau pre nhl.com.

Míľnik v kariére dosiahol obranca Sharks Brent Burns, ktorý strelil svoj 200. gól. Chicago odohralo len druhý zápas v sezóne, ktorú začali duelom s Philadelphiou v Prahe. Prvý gól v NHL strelil český útočník Blackhawks Dominik Kubalík.

Tretí triumf St. Louis za sebou

Pittsburgh gólmi Sidneyho Crosbyho a Jakea Guentzela zdolal Anaheim tesne 2:1, k čomu výrazne prispel 31 zákrokmi Matt Murray. Ducks prehrali prvýkrát v sezóne a prišiel o trojzápasovú úspešnú sériu. Pens nastúpili bez kvarteta zranených útočníkov Jevgenija Malkina, Nicka Bjugstada, Bryana Rusta a Alexa Galchenyuka.

Tretie víťazstvo za sebou dosiahli hokejisti St. Louis Blues. Obhajca Stanleyho pohára zvíťazil na ľade Ottawy 6:4. Nerozhodný stav zlomil päť minút pred koncom tretej tretiny svojím druhým gólom v zápase David Perron, ktorý zaznamenal svoj 200. a 201. zásah v kariére. Triumf spečatil do prázdnej bránky Ryan O"Reilly, ktorý okrem gólu zaznamenal tri asistencie. Skóre zápasu otvoril svojim prvým gólom v NHL ottawský útočník Vitalij Abramov.

Winnipeg vo svojom prvom domácom zápase zdolal Minnesotu 5:2. Hviezdou duelu bol štvorbodový fínsky útočník Jets Patrik Laine, autor dvoch gólov a dvoch asistencií. Na konte má už 10 kanadských bodov (3+7) a s útočníkom Edmontonu Connorom McDavidom je na čele produktivity NHL. Jeho spoluhráč Blake Wheeler strelil gól, pridal asistenciu a zaznamenal 700. bod v kariére.