TASR

Kvalifikácia EURO 2020: Slováci v dramatickom dueli s Walesom iba remizovali

Slovenskí futbalisti sa v 7. zápase kvalifikačnej skupiny E doma z víťazstva neradovali.

Na snímke radosť shráčov Slovenska po vyrovnávajúcom góle — Foto: TASR/Martin Baumann

Trnava 10. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali vo štvrtkovom kvalifikačnom zápase EURO 2020 s Walesom v Trnave 1:1. Zverenci trénera Pavla Hapala sa najbližšie predstavia v nedeľu na Tehelnom poli v príprave proti Paraguaju, kvalifikačnú E-skupinu dohrajú v novembrovom termíne v Chorvátsku a doma s Azerbajdžanom.

Skóre na ŠAM otvoril v 25. minúte hlavou útočník Walesu Kieffer Moore, v 53. minúte vyrovnal strelou z voleja Juraj Kucka.

Slováci sú po šiestich odohraných dueloch v tabuľke na druhom mieste s 10 bodmi za vedúcim Chorvátskom, ktoré zdolalo doma Maďarsko a má pred SR trojbodový náskok. Wales má sedem bodov a päť odohraných zápasov, so Slovenskom bude mať v prípade rovnosti bodov lepšiu bilanciu, keďže ho v marci v Cardiffe zdolal 1:0.

7. kolo kvalifikácie EURO 2020, E-skupina: Slovensko - Wales 1:1 (0:1) Góly: 53. Kucka - 25. Moore, ŽK: Gyömbér - Bale, Ampadu, J. Williams, James, ČK: 88. Gyömbér (SR) po 2. ŽK, rozhodovali: Del Cerro Grande - Yuste, Alonso (všetci Šp.), 18.071 divákov. SR: Dúbravka - Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka - Rusnák, Hamšík, Mak (79. Haraslín) - Boženík (86. Šafranko) Wales: Hennessey - Roberts, Rodon, Lockyer, Davies - Allen, Ampadu (58. Morrell) - Bale, J. Williams (66. Wilson), James - Moore

Hostia začali odvážne, nepripustili žiadny tlak Slovákov a boli aktívni smerom dopredu. Postupne sa však domáci dostávali do hry a otvoriť skóre mohol v 11. minúte Mak. Boženík získal dobrým napádaním loptu, Hamšík prihral Makovi, ktorý si chcel ešte vylepšiť pozíciu, ale jeho strelu obrana zblokovala.

"Draci" boli stále nebezpeční, v 24. minúte sa po centri z pravej strany dostal hlavou do zakončenia Bale a lopta trafila brvno Dúbravkovej brány. Hostí to ale dlho mrzieť nemuselo, pretože otvorili skóre už o minútu. James odcentroval na ľavej strane cez Pekaríka a vysoký Moore z druhej vlny úplne osamotený hlavou zakončil presne k tyčke.

Slováci sa snažili vyrovnať a v 36. minúte predviedli peknú postupnú akciu, keď sa lopta cez Lobotku a Hamšíka opäť dostala k Makovi, ten však vystrelil iba do náručia brankára Hennesseyho. O pár okamihov to skúsil Kucka, no pomerne nepresne. Ten istý hráč sa dostal do šance aj v nadstavenom čase, ale opäť minul.

Druhý polčas v znamení Slovenska, no víťazstvo sme nevybojovali

Druhý polčas sa začal bez zmien v zostavách, opäť s aktivitou na kopačkách Walesu. V 52. minúte jeho hráči dostali loptu do siete druhýkrát, ale pískal sa faul na Dúbravku. A tak udrelo na druhej strane, keď Lobotka založil akciu cez Pekaríka, jeho center obrana odvrátila, ale iba ku Kuckovi, ktorý umiestnenou strelou ľavačkou z prvej vyrovnal.

V 57. minúte sa do zakončenia vo vnútri šestnástky dostal Mak, ale obrana ho zblokovala. V týchto fázach "sokoli" jasne dominovali, v 63. minúte vypálil nebezpečne Rusnák a Hennessey sa poriadne zapotil, aby jeho pokus vyrazil. Vzápätí nebezpečne vystrelil opäť Kucka, no nepresne. Hral sa zaujímavý futbal stále vo vysokom tempe, v 68. minúte mohol zmraziť domácich Moore, ale jeho pokus pätičkou po strieľanom centri Dúbravka reflexívne vyrazil na roh.

V 78. minúte po centri z priameho kopu nebezpečne hlavičkoval Rodon, ale Gyömbér v poslednej chvíli hlavou odvrátil nad. V 88. minúte dostal po faule Gyömbér po druhej žltej karte aj červenú a hneď z následnej štandardky to mohol využiť Rodon, ale nožničkami minul. A tak si v Trnave obaja súperi body podelili.