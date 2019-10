TASR

Dnes o 14:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Fiľakovo obmedzí prevádzkové dni herní v meste

Ako povedal primátor Fiľakova, samospráva chápe očakávania časti obyvateľov, ktorí by uvítali celkový zákaz hazardu v meste, neprinieslo by to vraj však želaný efekt.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/Daria Sannikova

Fiľakovo 10. októbra (TASR) – Herne vo Fiľakove v okrese Lučenec budú od januára počas roka zatvorené dokopy 15 dní namiesto doterajších troch. Zmenu schválili fiľakovskí mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí v súvislosti s novou legislatívou, ktorá samosprávam umožňuje nariadiť zatvorenie herní počas viacerých dní než doteraz.

„Cítime potrebu hazard v meste zregulovať. Vnímame jeho ťažký sociálny dosah na jednotlivé rodiny, v ktorých sú závislí na hazardných hrách," zdôvodnil zmenu primátor Fiľakova Attila Agócs. Ako ďalej povedal, samospráva chápe očakávania časti obyvateľov, ktorí by uvítali celkový zákaz hazardu v meste. Podľa primátora by to však želaný efekt nemalo.

„Ak by sa hazard zakázal celoplošne v celej republike, súhlasili by sme. No lokálne zakazovať herne nemá význam. Závislí by chodili hrávať do okolitých obcí, čo by žiadny pozitívny dosah na dotknuté rodiny nemalo. Týmto spôsobom by utrpela len mestská kasa, z ktorej financujeme ďalší rozvoj mesta," zdôvodnil Agócs.

Od budúceho roka budú herne vo Fiľakove zatvorené 6. januára, počas veľkonočných sviatkov (piatok, nedeľa a pondelok), 1. a 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. a 15. septembra, 1. i 17. novembra, ako aj počas troch vianočných dní.