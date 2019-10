Kristián Plaštiak

Dnes o 15:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Chlapček sa bál, že v jeho novej izbe straší. Zúfalá mama prišla na skvelý spôsob, ako mu to raz a navždy vyhovoriť

Vynaliezavá mamička nestrácala čas a privolala si na pomoc tých najpovolanejších.

— Foto: Facebook/Amanda Williams

ELDRIDGE 10. októbra - Presun do nového obydlia býva neľahký hlavne pre najmenších. Svoje o tom vie aj Amanda Williamsová. Matka dvoch detí o sebe môže prehlásiť, že má skúsenosti s výchovou, či dokonca „vrtochmi“ detí. Keď sa presťahovali do nového domu, 6-ročný Hayden sa bál spať vo svojej izbe sám, pretože doposiaľ sa delil o izbu so staršou sestrou. Matka preto privolala mužov zákona, aby urobili „domovú obhliadku“ a dokázali mu, že mu nič nehrozí.

Policajt prišiel skontrolovať bubákov

Celý príbeh Amanda napísala ako príspevok s fotkami na svoj profil na sociálnej sieti Facebook. „Presťahovali sme sa a môj malý chlapec nechce spávať vo svojej izbe. Jeho sestra je nadšená, že má vlastnú izbu, on však nie,“ vysvetľuje v príspevku z konca augusta ustarostená matka. „Vraj sa nemôže zbaviť predstáv, že tam čosi je a bojí sa toho. Skúsila som už všetko! Požiadal ma, aby som zavolala políciu a doktora,“ opísala mamička.

Haydenova izba, v ktorej odmietal stráviť noc. Foto: Facebook/Amanda Williams

Ako uvádza portál GoodNewsNetwork, matka zavítala na policajnú stanicu, kde sa dala do reči s príslušníkom zboru. Hneď po rozhovore poručík Bruce Schwartz odišiel do domu Williamsovcov, aby tam vykonal prehliadku Haydenovej izby a uistil ho, že sa tam neskrýva nič, čoho by sa mal báť.

„Vyšlo to! Som vďačná, že pán Schwartz nám venoval chvíľku voľného času z dňa, aby prišiel a pozhováral sa s Haydenom. Dúfam, že dnes sa konečne vyspí vo svojej izbe,“ teší sa matka.

Policajtova „obhliadka“ skončila úspešne. Hayden sa už viac nebojí. Foto: Facebook/Amanda Williams

Stali sa z nich priatelia

Dom rodiny Williamsových v mestečku Eldridge v štáte Iowa v USA skutočne nie je sídlom strašidiel, stihol sa o tom presvedčiť už aj sám 6-ročný Hayden. Ďalej mamička opisuje, ako sa ráno jej syn prebudil a bol na seba hrdý. Navštívil ich aj poručík Schwartz, aby sa presvedčil na vlastné oči, ako sa Haydenovi darilo. „Milo sa spolu porozprávali a urobili si fotku Haydenovho prvého dňa v škole,“ spomína matka.

Hayden Brucea obdivuje. Takto vznikla fotografia pred jeho prvým školským dňom. Foto: Facebook/Amanda Williams

„Poručík Schwartz, ak toto čítate, vedzte, že som vám neskutočne vďačná! Dobrota, akú ste môjmu synovi ukázali, určite neprejde len tak. Bude si na vás pamätať do konca života,“ píše vďačná matka.