Mladí Slováci zvíťazili v Lichtenštajnsku, Guľu teší reakcia mužstva

Eschen 9. októbra (TASR) - V stredajšom stretnutí zvíťazili na trávniku Lichtenštajnska 4:2 a v neúplnej tabuľke šesťčlennej 2. skupiny figurujú na tretej priečke.

Zverenci Adriana Guľu stratili v druhom polčase dvojgólový náskok, víťazstvo im dvoma gólmi zabezpečil kapitán Christián Herc. Najbližší zápas odohrajú v utorok 15. októbra, keď v Dunajskej Strede privítajú francúzskych rovesníkov, ktorí vstúpia do kvalifikácie vo štvrtok 10. októbra doma proti Azerbajdžanu.

Mladí Slováci začali napĺňať úlohu favorita hneď od úvodného hvizdu. Kolesár ani Tupta ešte svoje šance nepremenili, no v 8. minúte si Strelec nabehol na Kolesárov priamy kop a hlavičkou otvoril skóre. Kolesár zásoboval spoluhráčov centrami z pravej strany aj naďalej, zakončenie Herca zneškodnil domáci brankár Majer.

Ten si poradil aj s pokusmi Tomiča a Tuptu, v 43. minúte však už kapituloval druhýkrát. Sluka poslal z ľavého krídla loptu do šestnástky a nekrytý Bernát zabezpečil pre Slovensko polčasové vedenie o dva góly.

Lichtenštajnsko zareagovalo cez prestávku dvoma striedaniami a po zmene strán vysoko napádalo, no Slováci z toho vedeli vykľučkovať kombinačnou hrou. Príležitosť prišla pre osamoteného Kolesára, jeho strelu zlikvidoval Majer. Vzápätí neskórovali ani Strelec, Tupta a Herc, neskôr nepochodil Šulek.

Po nevyužitých možnostiach si Slováci nedali pozor na opačnom konci, v 63. minúte im ušiel osamotený Caglar a prekonal Vantrubu. O štyri minúty neskôr bolo dokonca vyrovnané, futbalisti SR nedokázali odvrátiť loptu po štandardnej situácii, nechali vystreliť Fricka a ten dal druhý gól domácich.

Rovnovážny stav vydržal iba krátko, Tupta potiahol akciu, prihral pod seba a Herc z druhej vlny do protipohybu brankára rýchlo prinavrátil hosťom vedenie. Tentoraz si ho už Slováci nenechali vziať a na pôde outsidera získali všetky body, ktoré ešte v nadstavenom čase poistil svojím druhým gólom v zápase Herc.

hlasy po zápase (zdroj: futbalsfz.sk):

Adrian Guľa, tréner SR 21: „Pre nás je podstatné, že to chlapci zvládli na víťazstvo. Zápas vyzeral byť jednoduchý po veľmi slušnom prvom polčase, keď sme boli pozorní, hrali sme trpezlivo a rýchlo, viedli sme o dva góly. V druhom polčase sme za stavu 2:0 nepremenili veľké šance, veľmi húževnatý súper sa z jednej situácie dostal do kontaktu a podarilo sa mu dokonca vyrovnať. O to viac ma teší reakcia mužstva, cez kapitána Herca a entuziazmus sme dokázali nielen kvalitou, ale najmä oduševnením zvrátiť zápas na našu stranu. Pre nás je to veľmi dôležité víťazstvo."

Christián Herc, kapitán a autor dvoch gólov SR 21: „Myslím si, že v prvom polčase sme hrali veľmi slušne. Na začiatku sme dali gól, potom sme mali šance, už vtedy sme mohli zlomiť zápas. Neboli sme dostatočne efektívni, ale dali sme pred koncom prvého polčasu dôležitý gól na 2:0. Myslel som si, že nám pomôže, no v do druhého polčasu sme nastúpili úplne ináč, ako sme si povedali. Možno sme ich podcenili, našťastie sme dali tretí gól hneď z rozohrávky. Na konci sme to iba spečatili na 4:2."