Potápači našli antickú loď s perfektne zachovanými nádobami plnými 1800-ročného kečupu

Rímska ríša vládla zo srdca Stredozemného mora celej dovtedy známej Európe. Prekvital obchod a denne sa na plavbu vydali tisícky lodí s nákladom.

— Foto: Twitter/CultureMallorca

PALMA 10. októbra - Obyvatelia Baleárskych ostrovov objavili malé plavidlo z čias Rímskej ríše. Pochádza z 3. storočia nášho letopočtu a odborníci ďalej odhadujú, že smerovalo zo Španielska do Ríma. V okolí súostrovia ale stroskotalo. Nieslo náklad, ktorý dnes nazývame vzácnym. Objav navyše potvrdzuje skutočnosť, že Španielsko kedysi patrilo k veľkým výrobcom starovekého kečupu. Informuje o tom portál Radio Wave.

Rímsky kečup šiel na „dračku“

Výskumný tím potápačov objavil desiatky dokonale zapečatených hlinených amfor. Práve tie strhli záujem širokej verejnosti, ktorý sa v uplynulých dňoch zniesol na objavené plavidlo. V amforách totiž prevážali olivový olej, víno a garum, omáčku, ktorá je viac ako podobná tomu, čo dnes nazývame „kečup“.

Potápač pri práci. Tím objavil nepoškodené amfory so vzácnym tovarom. Foto: Twitter/CulturaMallorca

„Garum bol príchuťou Ríma,“ vysvetľuje šéfkuchár Heston Blumenthal, ktorého cituje portál The Local. „Je to rímsky ekvivalent nášho paradajkového pretlaku. Starovekí Rimania ho milovali a používali ho v deväťdesiatich percentách receptov.“

Milovaná omáčka skončila v hlbinách mora

Omáčka sa vytvárala z kvasených rybích vnútorností, vína, olivového oleja a korenia. Hlavným producentom a vývozcom garumu bola Hispánia, dnešné Španielsko. Odtiaľ sa odvážal do celej ríše, a to Stredozemným morom. Osudnou sa pre loď stala búrka, ktorá zjavne zapríčinila náraz do skaly, po ktorom sa loď rýchlo ponorila na dno. Náklad zostal nepoškodený. Podľa odborníkov ide o jeden z najlepšie zachovaných vrakov v celom Stredozemnom mori.

Rímska ríša vládla svetu

Stredozemné more bolo oddávna dôležitým pre obchod a jeho rozvoj a vyvíjajúce národy, ktoré žili na jeho pobreží, či už severoafrické Kartágo, alebo na území dnešného Talianska, odkiaľ si mocná Rímska ríša podmanila celý známy svet. Stredozemné more využívali už starovekí Gréci a Egypťania. Jeho vplyv pre rozvoj ľudstva, takého, aké ho poznáme dnes, je významný a neodmysliteľný.