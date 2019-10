Kristián Plaštiak

Dnes o 16:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní 100-ročné vysvedčenie aj jašterica. Tieto veci našli ľudia v knihách z antikvariátov

Knihy sa predávajú, putujú z ruky do ruky. Občas sa stane, že v nej človek objaví čosi nečakané.

— Foto: Bored Panda

BRATISLAVA 10. októbra - Knihy. Kde by bolo ľudstvo bez nich? Učia nás a zároveň zabávajú. Všetky knihy si zaslúžia byť prečítané, pretože je to ich poslaním. Platí to aj v prípade tých „z druhej ruky“, ktoré zoženie na rôznyc burzách, blších trhoch alebo v antikvariátoch.

Ak sa vám takáto kniha dostane do rúk, je zaujímavé a tak trochu aj vzrušujúce predstaviť si, že pred vami ju ktosi už čítal. Kto to bol a čo mu tá kniha dala? Nenechal v nej nejaký odkaz pre ďalšieho čitateľa? Áno, nechal. Pozrel sa na to portál Bored Panda.

Výtlačok Žiarenia venovaný a podpísaný samotným autorom Stephenom Kingom

Foto: Bored Panda

Dar od páva v knihe z roku 1860

Foto: Bored Panda

Dvojdolárová bankovka s prezidentom Spojených štátov, ktorý kričí: „Prekvapenie!“

Foto: Bored Panda

Ktovie či predchádzajúci vlastník knihy naozaj využil letenku z roku 1970 z New Yorku do Londýna

Foto: Bored Panda

Okuliare, ktoré videli istú dávku minulosti

Foto: Bored Panda

Vysvedčenie študentky narodenej 30. marca roku 1914

Foto: Bored Panda

A na záver...

...milý odkaz od predchádzajúceho čitateľa. „Keď som dostal túto knihu, ktosi v nej nechal víťazný lístok v hodnote 100 dolárov,“ napísal. „Bolo to milé prekvapenie! Rozhodol som sa podeliť – tu je tvoj podiel!“ K odkazu je priložená bankovka v hodnote dvadsiatich dolárov.