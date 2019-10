Dvaja seniori utiekli z domova dôchodcov, aby si užili najväčší metalový festival na svete

Klaudia Fiolová

58-ročný kamaráti sa dohodli, že si spravia krátku vychádzku a užijú si voľné chvíle na najväčšom metalovom festivale.

DITHMARSCHER, NEMECKO 10. októbra - Nikdy nie je neskoro na to, aby sme si splnili sny. Nezáleží na veku. Toho dôkazom sú aj dvaja priatelia, ktorí sa dohodli, že spravia niečo šialené. V pokročilom veku sa rozhodli, že utečú z opatrovateľského zariadenia a zúčastnia sa metalového koncertu. Pracovníci zariadenia samozrejme hneď zalarmovali políciu, keď si všimli, že dvaja páni chýbajú na izbe. Oni si zatiaľ sadli na autobus a precestovali 40 km, aby stihli doraziť na Wacken Open Air festival, ktorý sa konal pri Hamburgu. Ako uvádza portál DW.com, seniorov našli na najväčšom metalovom festivale na svete, v mierne dezorientovanom stave.

Dôchodcovia sa po hudobnom zážitku vrátili do opatrovateľského zariadenia

Keď ich nemecká polícia našla medzi 75 000 návštevníkmi, starí pani sa odmietli vrátiť do domova v spoločnosti polície. Tí im ale vysvetlili, že je to nevyhnutné. Odprevadili ich do lekárskeho stanu a následne im zabezpečili taxi. Týmto dopravným prostriedkom súhlasili ísť späť do zariadenia. „Museli sme im vysvetliť dôvod, prečo musia odísť z festivalu a vrátiť sa do domova. Oni to ale pochopili a nekládli odpor," uviedli policajti.