Započúvajte sa do histórie vďaka tabuľkám s QR kódom

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región sa rozhodla, že ponúkne návštevníkom desiatich pamiatok v Trenčianskom kraji dostupné audionahrávky o daných lokalitách. Tabuľka obsahujúca QR kód s nahrávkou bude umiestnená vždy na viditeľnom mieste v areáli historickej pamiatky prístupnom pre všetkých. Apelovala tak na potrebu ľudí dozvedať sa viac faktov a zaujímavostí o dominantách v okolí.

TRENČÍN 10. októbra - Vyhotovené tabule sú skvelým prostriedkom na získanie vedomostí o pamiatke pre každého. Prvé osadenie sa uskutočnilo 25. septembra 2019 na hrade Lednica: „Zámerom osadenia tejto tabuľky je ponúknuť turistom stručnú históriu hradu Lednica na audionahrávke. Názov tabule s QR kódom je Započúvaj sa do histórie, aby návštevníkom hneď pri vstupe padla do oka a aby vedeli, že po načítaní kódu sa môžu započúvať do bohatej histórie Lednického hradu,“ objasnila výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská.

V priebehu októbra budú tabuľky osadené na Bojnickom zámku, Mohyle M. R. Štefánika, pútnickom mieste Skalka nad Váhom, vo Hvezdárni v Partizánskom, ale aj na hradoch v Beckove, Čachticiach, Trenčíne, Uhrovci a v Považskej Bystrici. Nahrávky v slovenskom jazyku sú však len začiatkom. Pre zahraničných turistov bude v budúcnosti prístupná aj verzia v anglickom či nemeckom jazyku.

Tabuľka, ktorá priláka nových záujemcov o históriu

Nakoľko sa na hrade Lednica v súčasnosti sprevádza len cez víkend, návštevník bude mať prostredníctvom nahrávky možnosť dozvedieť sa viac informácií 24 hodín, 7 dní v týždni. „Túto aktivitu vítame aj preto, že ľudia sa častokrát o zrúcanine hradu v Lednici môžu dozvedieť len prostredníctvom výkladu sprievodcov. Preto je naším cieľom na hrad umiestniť viac informačných tabúľ. Sme veľmi radi, že táto tabuľa poskytne návštevníkom kompletné informácie o histórii tejto dominanty,“ uviedol kastelán Lednického hradu Peter Martinisko.

Nahrávka obsahuje historické informácie o tom, aká bola úloha hradu v minulosti, ako sa vyvíjal a reálne vyzeral, ale aj zaujímavosti o jeho majiteľoch či o súčasnom stave. Zvukovú nahrávku nahrala Michaela Tišková, zamestnankyňa KOCR Trenčín región.

Vďaka špeciálnemu technickému nastaveniu budú k dispozícii aj štatistiky ohľadne počtu stiahnutia QR kódu do mobilných zariadení. Na základe tejto informácie môžu jednotlivé pamiatky konštatovať, či sa tento typ služby stretol so záujmom zo strany návštevníkov.