Ľubomíra Somodiová

Dnes o 20:09 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Ivanina krstná dcéra mala problémy s jemnou motorikou. Vymyslela pre ňu hračku, o ktorú sa dnes rodičia idú potrhať

Učila sa sama o vývoji mozgu detí, aby pochopila, čo v akom veku vnímajú, čomu rozumejú a čo ich zaujíma. Na základe týchto informácií sa potom pustila do práce a vyrobila hraciu dosku, ktorá je dnes doslova hitom.

Hračky, ktoré vyrába Ivana sú ekologické. — Foto: Facebook Múdre dosky - activity boards, Archív Ivana Vajdová

Jej krstná dcéra mala problémy s jemnou motorikou. Ivana Vajdová sa rozhodla podať jej pomocnú ruku. Z dreva, gombíkov a šnúrok jej vyrobila hraciu dosku, ktorá jej pomohla. Ostatným mamičkám sa to páčilo a tak sa pustila do výroby veselých dosiek pre najmenších, ktoré okrem citu v rukách rozvíjajú aj detskú logiku. Nazvala ich Múdre dosky.

S čím ste sa najradšej hrávali ako malá?

Moje detstvo bolo vonku, či už v lese alebo pred domom s kamarátmi, my sme sa hrávali snáď so všetkým, na čo sme natrafili. Možno aj preto ma teraz baví kombinovať rôzne predmety na doskách.

Ako človeku napadne: idem vyrábať hračky z „odpadu“ či starých nepotrebných vecí?

K výrobe prvej Múdrej dosky ma inšpirovala moja krstná dcéra. Mala vtedy tri roky a problémy s jemnou motorikou. Začala som sa zaujímať o možnosti ako u detí jemnú motoriku zlepšovať, ako trénovať pozornosť a sústredenie. Učila som sa o vývoji mozgu detí, aby som sama chápala, čo v akom veku vnímajú, čomu rozumejú a čo ich vlastne zaujíma. Na základe týchto informácií som sa pustila do práce a vyrobila pre ňu hraciu dosku. Je pravdou, že niektoré hracie dosky obsahujú aj „vychytávky“ z vecí, ktoré bežne vyhadzujeme do odpadu. Napríklad vrchnáčiky z rôznych fliaš alebo vrecúšok s výživou sa po vyčistení dajú použiť ako prvok na doske. Zipsy a gombíky z vyradeného oblečenia bývajú taktiež súčasťou hracích dosiek. No drevo a zámky kupujeme nové ale ak je možnosť využiť iné komponenty, napríklad darované, zapracujeme ich medzi ostatné na doske.

Múdre štipce bývajú taktiež súčasťou hracej dosky. Deti si nimi precvičia číslice, farby a ich vzájomnú kombinatoriku. Foto: Facebook/ Múdre dosky - activity boards

V obchodoch sú stovky najrôznejších hračiek, čím sú tie vaše odlišné?

Prvoradé pre mňa je, že nie sú z plastu. I keď obsahujú niektoré prvky, ktoré sú plastové ako napr. vrchnáčiky, základom je vždy prírodné drevo a kov v rôznej podobe. Za pozitívum taktiež považujem to, že doska necháva deťom možnosti na jej vylepšenie. Môžu si dosku napríklad vymaľovať alebo za pomoci rodičov pridať ďalšiu úlohu a mať tak úplne originálnu dosku. Vyrábame ich s priateľom ručne, teda nejde o strojovú výrobu. Našim cieľom je ukázať a dokázať, že malé deti naozaj nepotrebujú k životu zariadenia ako mobilný telefón, či tablet ale potrebujú podnetné prostredie a teda aj podnetné hračky pre svoj rozvoj.

Pomocou dosiek si deti zlepšujú motoriku a logické myslenie

Múdre dosky sú naozaj premyslené, čo všetko sa pomocou nich deti naučia?

Deti si zlepšujú predovšetkým jemnú motoriku. Učia sa uchytiť malé predmety a manipulovať s nimi, čím sa vylepšuje cit v prstoch a rukách a teda aj narábanie s predmetmi. Rozvíjajú logické myslenie, trénujú pozornosť a trpezlivosť. Väčšie deti sa učia čísla a písmenká alebo aj čas podľa toho, na akú tému je doska vyhotovená.

Kde čerpáte na nápady? Študovali ste pedagogiku alebo výrobu hračiek?

Najväčšou inšpiráciou sú pre mňa deti samotné. Chodievam strážiť deti kamarátkam a vtedy sledujem o čo sa deti zaujímajú, s čím sa doma hrávajú a nápady potom prichádzajú samé.

Ako dlho vám trvá výroba jednej dosky?

Záleží od veľkosti a zložitosti hracej dosky. Najčastejšie vyrábame drevené kruhy s priemerom 40 cm. Takúto dosku zmeniť na Múdru dosku trvá približne 3-4 hodiny. Najviac času zaberie úprava dreva aby bol kruh dokonalo hladký a maľovanie obrázkov na pripravenú dosku. Následne sa nainštalujú vopred určené prvky a Múdra doska je pripravená.

Vaše hračky sú určené pre deti. Myslíte si, že sa s nimi zahrá aj dospelý človek?

Tým, že sú dosky prispôsobené potrebám detí sa s nimi dospelý asi dlho nezahrá ale môže byť nápomocný dieťaťu, viesť ho k riešeniam úloh, vysvetľovať mu súvislosti, učiť ho.

Každá jedna doska je originálom

Ručne vyrobené veci sú veľmi populárne a ľudia sú ochotní do originálneho kúsku investovať. Predávate hračky alebo ich darúvate?

Veľa dosiek som už darovala, no bohužiaľ sú pomerne nákladné a aj preto sme sa rozhodli začať ich predávať. Hracie dosky sú vyrábané na objednávku a podľa priania objednávateľa. Každá jedna tak ostáva originálnom.

Aký to bol pocit, keď ste prvý krát videli hrať sa dieťatko s múdrou doskou?

Bola som veľmi zvedavá ako sa bude malá tváriť. Keď dosku dostala, položila si ju na zem a s nadšením skúmala všetky zámky, dvierka. Ukazovala nám ako sa točia kolieska, ako vie sama odomknúť kľúčikom zámok, že sa potom dá vybrať a zamknúť na inom mieste. Veľmi sa tešila a ja som bola v tom momente šťastná.

Každá doska je originálom Foto: Facebook/ Múdre dosky - activity boards

Uživí vás výroba hračiek alebo máte nejakú inú prácu?

Zatiaľ ma iba táto aktivita neuživí. Mám aj ďalšiu prácu, ktorá ma tiež baví a umožňuje mi venovať sa aj výrobe Múdrych dosiek.

Dávať veciam druhú šancu je zmysluplné

Myslíte si, že je potrebné viac využívať materiály druhotne a nezahadzovať ich?

Jednoznačne áno, pokiaľ je materiál ešte použiteľný, určite existuje spôsob ako ho využiť.Vždy je to o človeku, kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá výhovorky. Vo svojom okolí máme každý veľa vecí, ktoré sa ešte dajú rozumne zúžitkovať. Dávať veciam druhú šancu je podľa mňa zmysluplné nielen z ekologického hľadiska. V dnešnej dobre sa organizuje sa množstvo swapov týkajúcich sa oblečenia, bytových doplnkov, detských vecí aj hračiek. Stačí na takúto udalosť priniesť veci, ktoré už u vás nemajú miesto a nový majiteľ si ich tam nájde alebo iba prísť a vziať si, čo potrebujete.

Ivana Vajdová Foto: Facebook/ Ivanka Vajdová

Aké sú odozvy rodičov a detí na hračky?

Rodičia majú radosť keď vidia ako hracia doska zaujme ich dieťa. Zároveň vidia aj pokroky, ktoré dieťa postupne robí. Deti sa tešia z novej hračky, pre väčšinu z nich je to prvá hracia doska a úsmev im rozhodne na tvárach nechýba.