Marián Balázs

Dnes o 14:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ochraňuje práva pacientov: Ľutujem profesora Šteňa. Nečudovala by som sa, keby sa po operácii zrútil

Prípad 15-ročného Lukáša, ktorý od júla čakal na operáciu, vzbudil veľkú pozornosť.

BRATISLAVA 9. októbra - Hádky medzi Národným ústavom detských chorôb a Nemocnicou akademika L. Dérera o tom, kde prebehne operácia chlapca s nádorom na mozgu, sa dostali až do médií. Obe budovy na Kramároch sú pritom od seba vzdialené, čo by človek kameňom dohodil.

K situácii sa v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom vyjadrila Mária Lévyová, prezidentka asociácie na ochranu práv pacientov. Zákrok nakoniec od stredajšieho rána vykonáva neurochirurg profesor Juraj Šteňo, ktorého pritom šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská odvolala z funkcie hlavného odborníka ministerstva pre neurochirurgiu. Na koho strane však nastala chyba?

Je vraj smutné, že k niečomu takému došlo

Podľa odborníčky je veľmi smutné, že došlo k niečomu takémuto. „Ak ide o závažný stav, o záchranu života a zdravia, lekári sú vždy ochotní sa dohodnúť," vysvetľuje ochrankyňa práv pacientov. Tvrdí, že v tomto prípade nezlyhala odbornosť, ale interpersonálne vzťahy. „Treba rešpektovať aj prianie pacientov a ich zákonných zástupcov," dodáva.

Zasadnúť vraj malo konzílium detských neurochirurgov a malo dôjsť ku konsenzu. „Ak pán profesor súhlasil s operáciou, mali sa hľadať vhodné formy ako ju zrealizovať čo najskôr a nie dva mesiace riešiť tento problém. Stav sa dieťaťa sa za ten čas mohol rapídne zhoršiť," upozorňuje. Malo sa vraj maximálne vyjsť v ústrety tomu, aby Lukáš bol operovaný čo najskôr - či už prispôsobiť prostredie na operáciu na detskom oddelení, alebo transport.

Profesora Šteňa ľutuje

„Ľutujem pána profesora Šteňa, že pod týmto tlakom operuje to dieťa," vysvetľuje a dodáva, že ak sa „nedajbohu vyskytne nejaká pooperačná komplikácia", bude pripisovaná na vrub toho: „Hoci máme skvelých zdravotníkov - lekárov, sestry - aj keď robia maximum, ten výsledok sa vopred predvídať nedá."

Ako dodáva, nečudovala by si, keby sa profesor Šteňo a ďalší po tejto kauze psychicky zrútili. „Nečudovala by som sa, že nevládzu a vyhoreli, lebo je to strašný tlak. A v tomto tlaku pracujú zdravotníci denne," kritizuje Lévyová pomery v zdravotníctve, do ktorého je vraj potrebné vrátiť ľudskosť.

Ako vysvetľuje, nepoznáme celé pozadie príbehu, riešenie však malo ostať v odborných kruhoch, nie v rukách ministerstva. Nášmu zdravotníctvu podľa Lévyovej chýba vízia, pacienti si nemyslia, že sú na prvom mieste, a chýba aj manažment pacienta. „Bežne sa na nás pacienti obracajú, keď nevedia, kam majú ísť," hovorí. Mnohí vraj ani nevedia, že majú možnosť výberu miesta vykonania zákroku.

Viac sa dozviete z priloženého videorozhovoru.