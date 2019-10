Klaudia Fiolová

Internetom sa šíri fotka dvoch mužov, ktorí si odnášajú dieťa z pôrodnice

Žena zverejnila fotku, ktorá sa stala hitom internetu. Jej snúbenec a bývalý manžel dokazujú, že láska nepozná hranice.

Najdôležitejšie v živote rodičov sú ich deti — Foto: Facebook/Madison Holley

WASHINGTON 9. októbra - Fotka vznikla 24 hodín potom, ako istá Madison porodila svoje druhé dieťa. Narodil sa jej krásny syn, ktorému dala meno Waylon. Muž vľavo na fotke je Madisonin bývalý manžel. Práve on drží za ruku malého chlapčeka menom Cade, ktorý je ich spoločným synom. Muž vpravo na fotke je Madisonin aktuálny snúbenec, ktorý taktiež drží za ruku jej prvorodeného syna. Pri jeho pravici vidieť novorodeniatko, ktoré sladko spinká. Aj táto snímka dokazuje to, že nefungujúce manželstvo a rozvod nemusí dvoch ľudí viesť k tomu, aby sa stali nepriateľmi. Hlavne, keď majú aj spoločné deti. „To, že vzťah medzi dvoma dospelými nefunguje, neznamená, že nemôžu spoločne fungovať so svojimi deťmi. Toto puto by som nikdy nepretrhla. Každé dieťa potrebuje mať pri sebe aj matku a aj otca," napísala Madison na Facebook. V poslednej vete poukázala čerstvá mamička na to, že keď dvaja ľudia majú spolu dieťa, mali by sa o neho aj postarať a vychovávať ho spoločne. A to aj v prípade, že sa ich cesty rozídu.