Instagram sprísňuje pravidlá. Vaši známi už neuvidia vaše aktivity

Mnohým ľuďom prekážala funkcia, ktorá umožnila užívateľom sledovať aktivity ostatných. Po novom to bude inak.

Instagram prichádza s novinkou — Foto: Pexels, Archív: Dobré noviny

BRATISLAVA 9. október - Sociálne siete menia pravidlá. Facebook prednedávnom avizoval novinku, ktorá odstráni počet lajkov pod príspevkami. Palec hore a srdiečka sa tak zobrazia len pre toho, ktorý príspevok uverejnil. Spoločnosť tak chce zvýšiť kvalitu príspevkov a zmenu postoja použvateľov, keďže veľa ľudí je závislých práve na lajkoch.

Ďalšou už funkčnou novinkou na Instagrame je to, že už nemôžete sledovať aktivity sledovaných užívateľov

Táto funkcia v minulosti umožňovala, aby ľudia mohli sledovať to, čo ich najbližší lajkujú. Keď ste klikli na ikonu srdiečka, zobrazili sa vám vaše aktivity a boli k dispozícii aj aktivity ľudí, ktorých sledujete. Aj táto funkcia mohla byť predmetom hádky u partnerov. Možno ste aj vy zažili otázky od vašej polovičky: „Prečo sleduješ túto osobu, alebo prečo lajkuješ nasledujúce príspevky?" Pre mnohých to bol skvelý spôsob, ako sledovať komentáre a interakcie ostatných. Ako informuje portál The Verge, Instragram má byť po novom jednoduchší a odstráni funkciu, o ktorej existencii mnohí užívatelia ani netušili. Ľudia na sociálnych sieťach si vôbec neuvedomujú, že ich aktivity môže vidieť skoro ktokoľvek, teda hlavne tí, ktorí ho Instagrame sledujú. Zavedená novinka tak má chrániť v nejakej miere aj súkromie užívateľov.