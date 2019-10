TASR

Dnes o 08:53 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Hokejová Liga majstrov: Banská Bystrica prehral s Piottou a stratila šancu na postup

Slovenský šampión tak stratil i teoretickú šancu na postup, v tabuľke G-skupiny je so ziskom troch bodov na poslednom štvrtom mieste.

Na snímke sprava brankár Tyler Beskorowany (Banská Bystrica) a hráči Ambri-Piotta, ktorí sa radujú z druhého gólu — Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 8. októbra (TASR) - Hokejisti HC"05 Banská Bystrica prehrali v piatom vystúpení v Lige majstrov so švajčiarskym tímom HC Ambri-Piotta 0:4.

Bystričania mali prvú šancu zápasu, v druhej minúte to skúšal Šoltés z medzikružia, no neuspel a potom hrozili už iba hostia. Do vedenia išli v šiestej minúte, keď Kneubuehler podľa rozhodcov dovolene atakoval brankára Beskorowanyho, ten mierne otrasený nevedel kde má puk, všimol si ho však pred čiarou Dal Pian a doťukol ho – 0:1.

Ubehlo iba 76 sekúnd a bolo 0:2. Tentoraz sa z úniku po pravej strane presadil presnou strelou do vinkla D"Agostini. Švajčiarsky tím naďalej hýril aktivitou a mohol vedenie výraznejšie navýšiť. Bianchi neprekonal Beskorowanyho zoči-voči, nepresadili sa ani Zwerger a Müller, ďalej Egli netrafil odkrytý priestor domácej svätyne a v presilovke nevyužili veľké príležitosti Hofer a Kneubuehler.

Na snímke sprava Marek Bartánus (Banská Bystrica), Tommaso Goi (Ambri-Piotta) Foto: TASR/Dušan Hein

Po druhej tretine hotovo

Aj v strednom dejstve mali viac z hry hokejisti Ambri-Piotta. Trisconi mieril do žŕdky. Na opačnej strane to z rýchleho protiútoku vyskúšal z pravého kruhu Róth, no strieľal len do brankára Hrachovinu. Nebezpečné bolo prečíslenie hostí v 24. minúte, Bianchiho vychytal Beskorowany. Bystrica mohla znížiť po náhodnom teči Lampera, ale český gólman v drese švajčiarskeho celku ukázal skvelý reflex.

Skóre sa menilo v 27. minúte. Opäť sa do streleckej listiny zapísal D"Agostini, keď v presilovke pálil spoza kruhu a prestrelil gólmana HC"05 – 0:3. Veľkú možnosť mal potom v ďalšej početnej výhode hosťujúci Hofer z dorážky, nepresadil sa, no mrzieť ho to nemuselo, pretože v oslabení predviedol jeho spoluhráč Zwerger dravý prienik a sám pred Beskorowanym nezaváhal – 0:4. Slovenský majster mohol znížiť tesne pred druhou prestávkou ak by voľný Šťastný mieril z pravej strany o niečo presnejšie.

Nestrelili ani čestný gól

Na začiatku tretej tretiny mal veľkú možnosť útočník Banskej Bystrice Lamper, v oslabení sa rútil na Hrachovinu, no nepokoril ho a navyše neubrzdil, narazil do mantinelu a musel byť ošetrovaný. Hostia pohrozili po rýchlom prechode do útoku Hoferom a Goiom, dobré zákroky predviedol gólman "baranov".

Na snímke zľava Martin Nemčík (Banská Bystrica) a Johnny Kneubuehler (Ambri-Piotta) Foto: TASR/Dušan Hein

Slovenský majster mal potom viac z hry, snažil sa potešiť divákov aspoň čestným gólom. Tamáši sám pred Hrachovinom neuspel, neujal sa ani bekhend Bubelu zblízka, na opačnej strane zmaril hetrik D"Agostinimu Beskorowany. V závere mal ešte veľkú šancu domáci Hickmott, proti bol brankár Ambri a Wahl strieľal vzápätí do žŕdky.

5. kolo LM, G-skupina: HC"05 iClinic Banská Bystrica – HC Ambri-Piotta 0:4 (0:2, 0:2, 0:0) Góly: 6. Dal Pian (Kneubuehler), 7. D"Agostini, 27. D"Agostini (Flynn, Zwerger), 38. Zwerger. Rozhodovali: Moschen (Tal.), P. Stano – Jobbágy, Šoltés (všetci SR), vylúčení na 2 min.: 10:9, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 1588 divákov Zostavy: Banská Bystrica: Beskorowany – J. Brejčák, Ďatelinka, Biro, Nemčík, Southorn, Mihálik, Petrinec – Gabor, A. Šťastný, Kabáč – Lamper, Wahl, Šoltés – Jääskelainen, Hickmott, M. Lunter – Bartánus, Bubela, Tamáši – Róth Ambri-Piotta: Hrachovina – Dotti, Fora, Plastino, Fischer, Fohrler, Pinana, Jelovac – Hofer, Goi, Bianchi – Trisconi, D"Agostini, Egli – Sabolič, Dal Pian, Kneubuehler – Flynn, M. Müller, Zwerger - Incir

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: „Rozhodovala dnes rýchlosť a nasadenie, v tom sme zaostávali. Snažili sme sa hrať fyzicky, ale nejako nám to nešlo. Akoby sme netankovali správny benzín do auta, ktoré potom nemalo rýchlosť. Do prvého gólu to bolo z našej dobré, no po inkasovaní sme sa nevedeli dostať do hry. Súper bol na koni. Tretia tretina sa mi celkom páčila, ale za stavu 0:4 sme už so zápasom nedokázali nič urobiť.“

Ivan Ďatelinka, kapitán Banskej Bystrice: „Ťažko sa to hodnotí. Prvých štyridsať minút bol súper lepší, v tretej tretine sme si zaslúžili streliť jeden či dva góly, ale nepodarilo sa nám to. Zlomili nás rýchle dva góly po sebe, po to druhom si súper viac veril, bol na koni a my sme tápali. Mali sme mali v tomto zápase svetlé momenty, ale súper nás prekorčuľoval. V prvej a druhej tretine bol jednoznačne lepší. My sme im nestíhali, tam bol najväčší problém.“

Na snímke fanúšikovia HC Ambri-Piotta Foto: TASR/Dušan Hein

Dominik Hrachovina, brankár Ambri-Piotta: „Vyhrali sme a je mi jedno, či je to s nulou alebo bez nuly. Hlavné je, že to máme za sebou. Bystričania veľa šancí nemali, zrejme boli unavení. V prvej tretine sme chceli dať góly, to sa aj podarilo. Bolo to kľúčové. Ja som mal dnes viac rozohrávok než zákrokov. V bránke som v podstate iba stál. Snažil som sa udržiavať v hre ako šiesty hráč. Bol badateľný rozdiel medzi týmito mužstvami .“

Luca Cereda, tréner Ambri-Piotta: „Odohrali veľmi dobrý zápas. Mali sme dobrý vstup do zápasu, dôležitý bol prvý náš gól a potom aj ten druhý. Bystricu sme nepodcenili. Toto víťazstvo si vážime. Nečaká nás ani doma ľahký zápas, hoci sme tu vyhrali 4:0. Ja sa na odvetu teším. Banskú Bystricu určite ani na našom ľade nepodceníme.“