TASR

Dnes o 08:05 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní NHL: Jurčo asistoval pri víťazstve Edmontonu, Chára prekonal Gretzkého

Slovenský hokejista Tomáš Jurčo prispel v noci na stredu jednou asistenciou k víťazstvu Edmontonu 5:2 na ľade New Yorku Islanders.

Zdeno Chára — Foto: TASR/AP

New York 9. októbra (TASR) - Bodoval tak aj vo svojom druhom vystúpení v novej sezóne NHL (0+2). Hrdinom duelu bol jeho spoluhráč z druhého útoku James Neal, ktorý sa blysol štyrmi gólmi. Bol to jeho prvý štvorgólový zápas v profiligovej kariére. Oilers prvýkrát po 11 rokoch vstúpili do sezóny tromi víťazstvami.

Neal strelil v úvodných troch zápasoch sezóny šesť gólov, čím vytvoril klubový rekord Oilers. V minulej sezóne dal za Calgary sedem gólov v 63 zápasoch. „V drese Edmontonu sa cítim veľmi dobre. Páči sa mi, ako zatiaľ hráme," povedal 32-ročný krídelník pre nhl.com.

Čistý hetrik Neala, tri asistencie McDavida

Islanders sa v oslabení dostali do vedenia, ale potom zaúradoval Neal a čistým hetrikom otočil skóre v prospech hostí. „Bol to náš najlepší zápas v sezóne," uviedol tréner Edmontonu Dave Tippett, ktorý sa tešil z 556. víťazstva v NHL, čím sa na 21. mieste historických tabuliek vyrovnal Marcovi Crawfordovi.

Kapitán "olejárov" Connor McDavid zaznamenal tri asistencie, Oilers úspešne odštartovali štvorzápasový trip. Jurčo strávil na ľade takmer 11 minút, okrem asistencie si pripísal aj dva plusové body. V drese Islanders zaznamenal pri debute v NHL asistenciu 19-ročný obranca Noah Dobson.

Chára prekonal Gretzkého

Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom uspel na ľade Vegas 4:3. Bruins natiahli víťaznú sériu na tri zápasy a zaznamenali najlepší vstup do nového ročníka od sezóny 2001/2002. Dvomi gólmi prispel k triumfu Brad Marchand. Štyridsaťdvaročný Chára nastúpil na svoj 1488. zápas v základnej časti NHL, čím prekonal legendárneho Wayna Gretzkého a v počte štartov sa osamostatnil na 23. mieste histórie.

Chára začal svoju 22. sezónu v profilige a je najstarší aktívny hráč súťaže. Len slovenský obranca a veterán San Jose Joe Thornton hrali z aktívnych hráčov v NHL v 90-tych rokoch. Obaja začali v roku 1997. Najbližšie môže Chára v počte zápasov dostihnúť na 22. mieste bývalého obrancu Phila Housleyho, ktorý odohral 1495 duelov. Lídrom štatistík je Gordie Howe (1767). Na ľade Vegas bol Chára najvyťaženejší hráč svojho tímu, počas 25 minút a 33 sekúnd si pripísal plusku a strelu.

V súboji Sekeru a Pánika sa radoval zadák Dallasu

Dvaja Slováci sa stretli v zápase Washington - Dallas. Z výhry 4:3 po predĺžení sa tešil obranca hostí Andrej Sekera, v drese Capitals nastúpil krídelník Richard Pánik. Washington vyrovnal 31 sekúnd pred tretím klaksónom zásluhou Nicklasa Bäckströma, ale napokon o prvom víťazstve Stars v sezóne rozhodol Tyler Seguin. Dallas po dvoch tretinách prehrával 1:2 a tréner Jim Montgomery sa rozhodol neísť v prestávke do šatne.

„Nechal som to na kapitána Jamieho Benna. Povedal som mu, že tréneri neprídu dnu a nech si to vyriešia sami. Neviem, čo im povedal, ale zafungovalo to," prezradil Montgomery. Sekera strávil na ľade 23:47 minúty, zaznamenal mínusový bod a zblokoval dve strely, Pánik odohral 11 minút a 29 sekúnd, pripísal si plusku a jednu strelu.

Skvelý výkon Reimera pomohol Caroline

Carolina vyhrala na ľade Floridy 6:3 a zaznamenala najlepší vstup do sezóny v klubovej histórii. Hurricanes triumfovali vo všetkých štyroch úvodných dueloch a prekonali klubový rekord z ročníka 1995/96, keď ešte klub pôsobil v Hartforde ako Whalers. Skvelý výkon v bránke Caroliny podal autor 47 úspešných zákrokov James Reimer, ktorý prišiel k "hurikánom" v lete práve z Floridy.

„Skvelý pocit. Proti bývalému tímu sa vždy chcete vytiahnuť," povedal pre nhl.com. Obranca Panthers Keith Yandle nastúpil ako piaty hráč histórie NHL a prvý Američan na 800. zápas za sebou. Oslávil ho gólom. Okrem neho sa to podarilo "železným mužom" Dougovi Jarvisovi (964), Garrymu Ungerovi (914), Steveovi Larmerovi (884) a Andrewovi Coglianovi (830).

Winnipeg zvíťazil v Pittsburghu 4:1 a ukončil dlhú sériu neúspechov na ľade Penguins. Jets od 27. decembra 2006, keď ešte organizácia fungovala ako Atlanta Thrashers, prehrali v Pittsburghu 18 zápasov za sebou. "Pens" nepomohol ani prvý gól v sezóne kapitána Sidneyho Crosbyho, ktorý zaznamenal 1220. bod v v historických tabuľkách sa na 41. mieste dotiahol na Jeana Beliveaua.

Darí sa aj Anaheimu, ktorý tromi gólmi v záverečnej dvadsaťminútovke otočil skóre v Detroite a vyhral 3:1. "Káčeri" zaznamenali tretí úspech za sebou, čím vyrovnali najlepší vstup do sezóny z ročníkov 2006/2007 a 2018/2019. Brankár John Gibson predviedol 31 úspešných zákrokov, celkovo zlikvidoval 98 zo 101 striel. „Momentálne je najlepší brankár v lige, tím na ňom stojí," povedal tréner Ducks Dallas Eakins.

Štvrtá prehra za sebou pre San Jose

Štvrtú prehru za sebou si pripísali hráči San Jose, keď podľahli domácemu Nashvillu 2:5. Naposledy začali Sharks takto zle pred 26 rokmi. V sezóne 1993/94 prehrali dokonca osem úvodných zápasov, ale napokon si vybojovali prvú účasť v play off v klubovej histórii.

Prvý gól San Jose strelil pri sezónnom debute Evander Kane, ktorý si odpykal trojzápasový trest za napadnutie rozhodcu v prípravnom stretnutí. Pod úspech Nashvillu sa dvomi gólmi podpísal obranca Roman Josi. "Žralokom" by z letargie mohol pomôcť veterán Patrick Marleau, ktorý sa s nimi dohodol na ročnej zmluve.

O víťazstve Los Angeles na ľade Calgary 4:3 rozhodol v predĺžení počas presilovej hry obranca Drew Doughty, ktorého fanúšikovia Flames počas celého duelu častovali piskotom. Pred stretnutím sa totiž opäť hovorilo a písalo o jeho rivalite s útočníkom "plameňov" Matthewom Tkachukom.

Doughty aj Tkachuk boli výraznými postavami svojich tímov, obaja si pripísali po tri kanadské body. Doughty zaznamenal pred gólom dve asistencie, Tkachuk skóroval dvakrát, navyše krásnym gólom, keď si puk sklepol vo vzduchu a následne ho bejzbalovo napálil dnu, vyrovnal 64 sekúnd pred koncom tretej časti na 3:3.