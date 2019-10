TASR

Dnes o 16:03 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Zmeny v novele o cestnej premávke dostali na výbore zelenú. Čo ďalšie sa schvaľovalo?

Výbor tiež odobril zavedenie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 8. októbra (TASR) - Sprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom, zdvojnásobenie pokút v tejto oblasti, ale i zameranie sa na vodičov s nízkou praxou. Aj tieto zmeny obsahuje novela zákona o cestnej premávke z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorú v utorok odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR.

Návrh zákona o cestnej premávke prešiel výborom aj s pozmeňujúcim návrhom poslankyne Irén Sárközy (Most-Híd). Tá navrhla, aby sa zaviedol dodatočný typ ročnej diaľničnej známky na 365 dní popri ponechaní možnosti platnosti diaľničnej známky na kalendárny rok. Návrhom chce poskytnúť vodičom, ktorí sa rozhodnú uhradiť známku napríklad uprostred roka, rovnako dlhú možnosť využívať diaľničnú sieť na Slovensku.

Podľa novely by ostalo povolené telefonovanie za volantom pomocou handsfree, zakázané však má byť držanie mobilu v ruke. Okrem toho sa má toto pravidlo vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia. Za porušenie týchto pravidiel sa zároveň navrhuje zdvojnásobenie pokuty.

Za dôležité zmeny rezort považuje tiež úpravu parkovania na chodníku. Rezort chce tiež rozšíriť vodičské oprávnenia pre mladých vodičov.

Výbor dal v utorok zelenú aj vládnej novele zákona o občianskych preukazoch, ktorá zavádza pre všetky deti do 15 rokov občianske preukazy bez fotografie. Mali by byť zavedené do konca roka 2021. Dôvodom je elektronizácia zdravotníctva.

Poslanec Tibor Bernaťák (SNS) v tejto súvislosti upozornil, že legislatíva neustanovuje hranicu veku pre občanov, ktorí môžu dať podpis na vznik politickej strany. Hranica 15 rokov je podľa neho nepriamo stanovená uvedením aj čísla občianskeho preukazu k svojim údajom. Vzhľadom na skutočnosť, že občiansky preukaz má byť po novom vydávaný občanom už od narodenia, Bernaťák navrhol, aby sa doplnila veková hranica 15 rokov pre občanov, ktorí sú oprávnení vyjadrovať súhlas so vznikom politickej strany. Chce tak ochrániť deti pred vplyvmi politických strán. Členovia výboru tento pozmeňujúci návrh schválili.

Občiansky preukaz bez podoby tváre by mal slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Polícia by tak mala deťom mladším ako 15 rokov automaticky zasielať občiansky preukaz bez podpisu a fotografie držiteľa.

Návrh zákona prináša aj možnosť požiadať o občiansky preukaz s fotografiou pre deti mladšie ako 15 rokov. Ten by slúžil ako plnohodnotný cestovný doklad po krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré občiansky preukaz SR akceptujú ako cestovný doklad.

Ústavnoprávny výbor súhlasí, aby mohli škôlky prijať len zaočkované deti

Návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára, odobrili v utorok členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré novelu zákona predložilo, ráta aj s tým, že by do predškolských zariadení mohli byť prijaté aj deti s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.

„Cieľom návrhu zákona je úprava príslušných ustanovení zameraných na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe s cieľom posilnenia akcieschopnosti SR na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred prenosnými ochoreniami," uviedli predkladatelia.

Novela hovorí o tom, že kolektívne zariadenie vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Z tohto dôvodu pristúpil rezort k úprave zákona.

Vzhľadom na potrebu urýchleného prijatia protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prípade zavlečenia prenosného ochorenia do kolektívu chce MZ SR zaviesť povinnosť pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež, viesť zoznam osobných údajov potrebných na tento účel.

Návrh zákona tiež vypúšťa skutkovú podstatu priestupku za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu.