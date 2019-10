Klaudia Fiolová

The Rock si váži všetkých fanúšikov. Prekvapenie, ktoré pripravil 100-ročnej babičke, nikto nečakal

Dwayne Johnson naozaj vie ako prekvapiť. Obľúbený herec spôsobil nesmiernu radosť jednej zo svojich najstarších fanúšičiek.

The Rock spravil obrovskú radosť svojej vernej fanúšičke — Foto: Twitter@jamieklingler

LOS ANGELES 8. október - Jedna zo skalných fanúšičiek obľúbeného herca Dwayna The Rock Johnsona zažila naozaj niečo nečakané. 100-ročná babička dostala na svoje narodeniny darček, ktorý sa len tak nevidí. Jeden z rodinných známych sa dozvedel, že dáma bude oslavovať okrúhle jubileum. Jamie Klingler pridala príspevok na Twitteri, kde označila Dwayna a opýtala sa ho, či by urobil radosť babičke. Nikto neveril vlastným očiam, keď samotný herec odpovedal na príspevok so slovami: „Čože? Kto tu bude mať nádherných 100 rokov? Ako ti môžem pomôcť, Jamie?"

Jamie po jeho odpovedi poprosila herca, či by mohol nahrať krátke video, kde zagratuluje babičke k jej jubileu. Dwayne neváhal ani sekundu a poslal video s nasledujúcim odkazom: „Aký krásny vek. Teraz už môžeš jesť a piť, koľko len chceš bez akýchkoľvek výčitiek. Osláv svoje narodeniny poriadne. Želám ti len to najlepšie a posielam veľa lásky aj takto cez video." Keď video ukázali oslávenkyni, nechcela veriť vlastným očiam. Samotný The Rock jej zaželal k narodeninám. Rodina celý moment zachytila aj na video a zverejnila na Twitteri.

Profesionálny wrestler taktiež zazdieľal video na svojom profile a napísal, že počas týchto vzácnych momentov je najradšej, že je známy. Rád rozdáva radosť a verí, že 100-ročnej babičke skrášlil jej veľký deň. „Je mi cťou, že si mojím fanúšikom a som vďačný za to, že si tu medzi nami," dodal.