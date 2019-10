Klaudia Fiolová

Na tejto fotke je najvzácnejší druh leoparda. Takmer nikto ho ale nevidí. Našli ste ho?

Ľudia nevedia nájsť na fotke leoparda amurského. Podarí sa vám to?

MOSKVA 8. októbra - Vzácny leopard amurský patrí medzi najvzácnejšie druhy leopardov. Na svete je aktuálne už len 86 dospelých a 21 mladých leopardov, ktoré žijú výlučne len vo svojom prirodzenom prostredí. Ich druh je v neustálom ohrození kvôli pytliakom. Vo voľnej prírode sa dnes leopardy amurské nachádzajú najmä v Rusku.

Čo je ale na leopardovi amurskom najzaujímavejšie, je to, že má dokonalú srsť na maskovanie. Kamufláž používa na to, aby bol v prírode doslova neviditeľný. Aj keby ste stáli len pár metrov od neho, nevšimli by ste si ho. Práve toto tvrdenie dokazuje aj fotka, ktorá bola zachytená na Sibíri.

Väčšina ľudí si vôbec nevšimne na snímke leoparda. Vy ste ho našli?