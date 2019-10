Inzercia

Dnes o 08:00 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Finančníci v online príručke upozorňujú na nekalé praktiky a chyby pri výbere finančných produktov. O čo im ide?

Dosť bolo zbytočných poplatkov, povedali si autori iniciatívy Finančná zrada, ktorá ľudí upozorňuje na nekalé praktiky finančných agentov. Aby vás pri uzatváraní sporenia, hypotéky či úveru nič nezaskočilo, pripravili pre vás bezplatnú príručku, v ktorej upozorňujú na najčastejšie chyby pri výbere finančných produktov.

— Foto: FZ

BRATISLAVA 10. októbra - Pri riešení financií si netreba riadiť iba výškou úroku alebo sľubmi finančného agenta. Keď ide o peniaze, treba si všímať detaily. Tak znie krédo Finančnej zrady – iniciatívy, ktorá chce pozdvihnúť finančnú gramotnosť Slovákov.

Ak totiž poznáte základné finančné pojmy a vzťahy medzi nimi, s trochou sebareflexie prestanete preplácať na nevýhodných finančných produktoch. Jedným zo spôsobov, ako si môžete svoje finančné poznatky zlepšiť, je práve bezplatná príručka Finančné desatoro s dobre mienenými radami. Tu sú niektoré z nich:

1. Najbližší vás nepoistí najlepšie

Nejde o to, že by vám chcel kamarát či rodinný príslušník cielene uškodiť. Prvým prikázaním autori Finančnej zrady smerujú k tomu, aby ste výhodnosť životného alebo investičného poistenia neposudzovali len podľa toho, kto vám ho ponúka.

Určite aj vy máte vo svojom okolí osobu, ktorá pozvala na kávu, aj keď sa predtým niekoľko rokov neozvala. Medzitým sa z nej stal odborník na poistenie, investovanie a všetko, na čom sa dá vďaka provízii rýchlo a dobre zarobiť.

Foto: Unsplash

Problémom je, že takýmto začínajúcim finančným agentom chýba prax aj odborné vzdelanie. Na úvodných školeniach získajú základy a informácie o „najlepších“ produktoch, no ak vyrazia do terénu, chýba im skúsenosť a kritické uvažovanie.

Sú presvedčení, že produkty, o ktorých ich informovali na školeniach, sú vždy tie najvýhodnejšie, takže ich automaticky odporúčajú svojim známym. Bez ohľadu

na to, či sa daný finančný produkt zhoduje s ich reálnymi požiadavkami.

Často si však ani neuvedomujú, ako týmto nerozvážnym konaním nepriaznivú finančnú situáciu svojho klienta ešte viac zhoršujú.

2. Neuzatvárajte výhodné ponuky okamžite

Aj s touto situáciou ste sa už zrejme stretli – na druhom konci neznámeho telefonátu sa naskytá lukratívna ponuka na výhodné investovanie či poistenie. Ak ho chcete, tak jedine okamžite, inak máte smolu.

Takýto prístup finančného agenta je jasným signálom jeho neférového prístupu.

Foto: Unsplash

Čo si z druhého finančného prikázania máte zobrať? Minimálne to, že spoľahlivý finančný agent na klienta nikdy netlačí, pretože nepracuje s krátkodobými finančnými ponukami, ktoré sú vďaka provízii lákavé len pre špekulantov.

3. Pýtajte sa na výšku provízie

Pri tejto otázke nemusíte mať žiadne morálne výčitky. Aj keď to málo ľudí vie, finančný agent pracuje výhradne za províziu, o ktorej vás musí informovať. Ak nie z vlastnej vôle, tak preto, že mu to prikazuje zákon.

Na čo je to dobré vedieť? Ak sa odpovedi vyhýba, je to jeden zo signálov, pri ktorých by ste mali zbystrieť. Je totiž pravdepodobné, že z finančného plánu, ktorý vám vypracoval, bude profitovať skôr on ako vy.

Stiahnite si Finančné desatoro

Toto je len malý výber finančných prikázaní a najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri výbere a uzatváraní finančných produktov. Ďalších sedem dobre mienených rád nájdete v elektronickej príručke, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť zo stránky financnazrada.sk/desatoro.

Foto: FZ

Ak nenájdete radu v príručke, pomôžu vám v poradni

Pokiaľ medzi prikázaniami nenájdete nič, čo by vám pomohlo vyriešiť váš aktuálny finančný problém, nezúfajte. Vypýtať si dobrú finančnú radu môžete v online poradni, ktorá je takisto súčasťou projektu Finančná zrada.

V nej vám skúsení finančníci poskytnú odbornú pomoc na akúkoľvek otázku o poistení, úveroch, hypotékach, dôchodkoch či investíciách.

Foto: FZ

Nepozdáva sa vám výška úroku? Nájdu pre vás výhodnejšiu alternatívu. Platíte prehnaný poplatok za vedenie účtu? Poradia vám lacnejšie riešenie. Hľadáte ideálnu možnosť na refinancovanie vašej súčasnej hypotéky? Alebo váhate, či má zmysel podať si žiadosť o hypotéku inde, ak vám ju v jednej banke už raz zamietli? Aj s týmto vám vo finančnej poradni ochotne pomôžu.

Prečo to robia?

Za projektom Finančná zrada stojí spoločnosť Wealth Effect Management, na ktorej čele figuruje Peter Štadler. Prečo sa spolu s kolegami rozhodol dobrovoľne spustiť projekt, ktorého cieľom je podávať ľuďom bezplatné online poradenstvo?

„Osobne sa financiám venujem už cez 10 rokov a po celý ten čas vnímam, že nášmu trhu chýba finančná gramotnosť, transparentnosť a odbornosť. Projekt Finančná zrada bude preto objektívne vysvetľovať, ako fungujú finančné produkty, na čo si dávať pozor a čoho sa vyvarovať. To všetko vďaka ochote odborníkov, ktorí sa do našej iniciatívy zapojili,“ vyjadril sa.

Na webstránke Finančnej zrady sa tak dnes môžete kedykoľvek poradiť o vašich finančných problémoch či otázkach priamo s odborníkmi. Bez nútenia finančných produktov, ktoré nepotrebujete, bez pozvaní na kávu, na ktorú ísť nechcete, a predovšetkým odborne a online.