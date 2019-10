TASR

Wales posúdi stav Ramseyho pred zápasmi so Slovákmi a Chorvátmi

Štart waleského futbalového reprezentanta Aarona Ramseyho v zápasoch kvalifikácie EURO 2020 so Slovenskom a Chorvátskom je otázny.

Na archívnej snímke z 1. januára 2019 Aaron Ramsey ešte v drese Arsenalu — Foto: TASR/AP

Cardiff 7. októbra (TASR) - Dvadsaťosemročný stredopoliar cez víkend iba sedel na lavičke a nezasiahol do zápasu svojho Juventusu Turín s Interom Miláno (2:1), no v pondelok odcestoval za národným tímom do Cardiffu. Tréner Juventusu Maurizio Sarri uviedol, že počas polčasovej rozcvičky pocítil Ramsey problémy so svalovým naťahovačom. Informoval o tom portál bbc.com.

Ramsey v prebiehajúcej kvalifikácii pre zranenie ešte nenastúpil a naposledy reprezentoval Wales v novembri 2018. Tréner Ryan Giggs však dúfa, že bude k dispozícii v kľúčových dueloch proti Slovensku (10. október) a Chorvátsku (13. október).