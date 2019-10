TASR

Slovensko v otázke zmeny klímy patrí medzi najzodpovednejších, tvrdí envirorezort

Tvrdí to ministerstvo životného prostredia. Deklaruje, že Slovensko v otázke zmeny klímy patrí medzi najzodpovednejšie krajiny v regióne

Minister životného prostredia László Sólymos — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 7. októbra (TASR) - Informácie o údajnom slovenskom presadzovaní nízkych ambícií Európskej únie (EÚ) v boji proti zmene klímy počas piatkového (4. 10.) samitu v Luxemburgu sa nezakladajú na pravde.

Na stretnutí ministrov životného prostredia EÚ nedošlo podľa envirorezortu k zníženiu ambícií EÚ, pretože rozhodnutia o záväzkoch EÚ sa prijímajú na úrovni prezidentov a šéfov vlád, nie na úrovni ministrov.

„Navyše, Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré by "podkopávali úsilie o aktívnejšiu ochranu klímy". Práve naopak, SR patrí medzi najzodpovednejšie krajiny vo svojom regióne a v rámci EÚ posledné štyri roky podporuje práve maximálne možné medzinárodné ambície," povedal hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.

Veľkým posunom je podľa jeho slov aj Envirostratégia 2030 a transformácia uhoľného regiónu hornej Nitry. Vďaka tomu sa Slovensko napríklad mohlo na minulotýždňovom klimatickom samite v New Yorku pridať k aliancii krajín, ktoré nebudú podporovať uhlie.

„Pre Slovensko bude kľúčová takzvaná nízkouhlíková stratégia do roku 2030, s výhľadom do roku 2050, na ktorej odborníci envirorezortu pracujú so Svetovou bankou," podotkol Ferenčák.

Práve nízkouhlíková stratégia má byť kľúčom k slovenskej klimatickej politike, pretože prinesie konkrétne návrhy opatrení, čísla a údaje. Podľa nich bude možné nastaviť ďalšie kroky tak, aby Slovensko dosiahlo ciele v boji proti zmene klímy.