Kristián Plaštiak

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Túto CHYBU robí väčšina Slovákov: Ak nenastavíte radiátor na túto teplotu, odnesie si to srdce i celé telo

Prečítajte si tento článok a zistite, ako sa má správne kúriť.

Ilustračná snímka — Foto: Wikimedia CC

BRATISLAVA 10. októbra - S koncom leta prichádza chladnejšie obdobie roka a s ním nastáva aj čas vykurovania našich domácností. Nie každý však vie, ako treba správne kúriť. Viete to vy?

Podľa Stanislava Janiša, predsedu predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla, vykurovacie obdobie začína väčšinou 1. septembra. Vtedy začínajú centrálne zdroje tepla distribuovať teplo, no je to podmieňované aj vyhláškou tvrdiacou, že ak po sebe nasledujú dva dni s priemernou vonkajšou teplotou menšou ako 13ºC a podľa predpovedí počasia nie je možné zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty, začne sa vykurovanie. Ak sa však náhle oteplí a vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vystúpi nad 13ºC a pokles tepla sa neočakáva, dodávateľ dodávku tepla preruší.

V septembri sa citeľne ochladilo Foto: Pixabay

Ako správne vykurovať?

Počas chladných mesiacov by teplota v obytných miestnostiach mala dosahovať 22 až 26ºC. Prípustná je aj teplota od 20 do 27ºC. Vo väčšine prípadov je však pocitové vnímanie optimálnej teploty individuálne. Pokiaľ ide o spálňu, teplota môže byť nižšia, ideálne v rozmedzí 18-20ºC, no nemala by nikdy klesnúť pod 16ºC. Ak sa tak stane, zníži sa obranyschopnosť vášho organizmu voči respiračným ochoreniam.

Radiátormi sa kúri od 19. storočia Foto: kb.pl

Čo nám hrozí?

Pokiaľ sa pýtate, čo hrozí vášmu telu, ak teplota prekročí odporúčané limity, máme pre vás odpoveď. Príliš vysoká teplota zvyšuje frekvenciu tepu a spôsobuje pocity vyčerpania a únavy. Okrem toho znižuje vlhkosť vzduchu a podporuje uvoľňovanie toxických látok z interiéru vo vašom okolí. Príliš nízka teplota a chladný vzduch môžu zase spôsobiť prechladnutie a rôzne problémy s dýchaním, bolesti dutín či hlavy. Dávajte si preto pozor a inšpirujte sa naším článkom.