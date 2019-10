Ľubomíra Somodiová

Dnes o 16:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jiřina Bohdalová dojemne spomína na Karla Gotta: Vždy chcel odo mňa „perinku“

Známa česká herečka Jiřina Bohdalová, ktorá už niekoľko desaťročí zabáva ľudí, bola nielen kolegyňou, ale aj blízkou priateľkou Karla Gotta. Priatelili sa viac ako 55 rokov. Správa o jeho smrti ju hlboko zasiahla. Po niekoľkodňovej odmlke si na speváka zaspomínala.

Bohdalová a Gott boli dlhoročný priatelia — Foto: TASR

PRAHA 7. októbra - Legendárny český spevák sa už niekoľko dní na nás pozerá z hviezdneho neba. Gott zomrel len pár týždňov po tom, čo verejnosti oznámil, že trpí akútnou leukémiou. Jiřina Bohdalová, ktorou ho spájalo vrúcne priateľstvo sa pred médiami tesne po jeho smrti na pár dni odmlčala. V relácii Život ve hvězdách si zaspomínala na Gotta.

Najskôr sa zľakla, neskôr bola rada

Keď sa dozvedela, že jej priateľ umrel, preľakla sa: „Už neviem, kto mi volal, nebolo to úplne čerstvé. Jediné, čo si z toho pamätám, bolo to preľaknutie. Potom som si spomenula na Jirku Sováka, na Menšíka, pretože tí patrili do mojej takzvanej stajne tých najbližších priateľov. Potom som si povedala, že už je tam aj Karel,“ povedala v rozhovore.

Foto: TASR

Bohdalová dúfala, že Gottovi sa polepší a zákernú chorobu pokorí. Spevák však svoj boj s chorobou prehral. Aj keď herečka za priateľom smúti, zdá, že je rada za to, že spevák zomrel pokojne. „Na druhú stranu, ja mu to prajem, pretože netrpel, zaspal. To je vlastne sen starších ľudí, to je aj môj sen takto skončiť,“ priznala.

„Karel miloval smiech. Vždy sa veľmi rád smial. Vždy, keď sme sa stretli, prišiel ku mne a hovoril: daj mi perinku. A to bola pusa. Hovoril, že mám pusu ako perinky, tak mäkkú. Kedykoľvek sme sa stretli, dala som mu perinku. Nikto iný to nikdy odo mna nechcela takto to nepomenoval. Je to krásna spomienka. Menšík mi hovoril prdelinko a tento chcel zase perinku,“ spomína dojemne Bohdalová v rozhovore.

Bohdalová s Gottom spolupracovali na viacerých projektoch. Pozrite si ich spoločnú vtipnú scénku spred niekoľkých rokov:

Viac sa dočítate na portáli Tn.nova.cz.