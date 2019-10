TASR

MS v atletike: Dlhé štafety ovládli Američania, v oštepe zlato do Grenady

Oštepár z Grenady Anderson Peters sa stal historicky prvým majstrom sveta v tejto disciplíne, ktorý pochádza zo Západnej pologule.

Dauha 6. októbra (TASR) - Na atletických MS v Dauhe triumfoval výkonom 86,89 m. Druhý skončil líder tohtoročných tabuliek Magnus Kirt z Estónska vďaka hodu dlhému 86,21 m, tretie miesto obsadil obhajca zlata Johannes Vetter z Nemecka výkonom 85,37 m.

Na OH 2012 v Londýne zvíťazil Keshorn Walcott z Trinidadu a Tobaga, no Peters je prvý zlatý medailista v oštepe z amerického svetadielu na svetovom šampionáte. Iba 21-ročný Grenaďan na seba tento rok už upozornil, keď triumfoval na Panamerických hrách v Lime. V kvalifikácii tam navyše hodil ešte ďalej ako v nedeľu v Dauhe a to 87,31 m.

Joshua Cheptegei z Ugandy sa stal víťazom behu na 10.000 metrov. Vo svetovom výkone roka 26:48,36 min zdolal strieborného Etiópčana Yomifa Kejelchu, bronz si vybojoval Keňan Rhonex Kipruto. Dvadsaťtriročný Cheptegei má v tejto disciplíne na konte aj striebro z MS spred dvoch rokov a je tohtoročný svetový šampión v krose. O zisku zlata rozhodol v strhujúcom záverečnom okruhu, v ktorom bežali s Kejelchom rameno na rameno, Uganďan mal v posledných desiatkach metrov viac síl.

Americká štafeta na 4x400 mužov triumfovala s pomerne bezpečným odstupom vo svetovom výkone roka 2:56,69 min. Dokázala tak napraviť nezdar spred dvoch rokov, keď v Londýne podľahla štvorici z Trinidadu a Tobaga. Striebro získali v Dauhe Jamajčania s odstupom 21 stotín sekundy. Po bronz si dobehli európski šampióni z Belgicka.

Štafeta USA sa dokázala vyrovnať aj s absenciou najlepšieho bežca v sezóne a lídra tohtoročných tabuliek Michaela Normana, ktorý v semifinále štvorstovky zacítil bolesť a dobehol iba v slabom čase. Na záverečnom úseku ho zdatne zastúpil Rai Benjamin, ktorý v Dauhe získal striebro v disciplíne 400 m prek.

Američanky Phyllis Francisová, Sydney Mclaughlinová, Dalilah Muhammadová a Wadeline Jonathasová suverénne triumfovali v štafete 4x400 metrov. Dosiahli svetový výkon roka 3:18,92 min a Muhammadová pridala ďalšie zlato po individuálnom na 400 m prek. Striebro si v národnom rekorde vybojovali Poľky, ktoré vo finiši predstihli bronzové Jamajčanky.

Keňan Timothy Cheruiyot získal zlato v behu na 1500 metrov. V nedeľňajšom finále zvíťazil časom 3:29,26 min pred strieborným Taoufikom Makhloufim z Alžírska a bronzovým Poliakom Marcinom Lewandowským, ktorý si pripísal aj národný rekord. Dvadsaťtriročný Cheruiyot zlepšil svoj výsledok z MS 2017, kde si vybojoval druhé miesto. Podarilo sa mu to vďaka úniku z hlavnej skupiny bežcov. Nór Jakob Ingebrigtsen, ktorý je úradujúci európsky šampión v tejto disciplíne i v behu na 5000 metrov, skončil štvrtý.

Nemecká diaľkarka Malaika Mihambová potvrdila pozíciu líderky svetových tabuliek a získala zlato. Svoj najlepší výkon sezóny ešte vylepšila o 14 centimetrov na 716 cm. Víťazný pokus zaznamenala v tretej sérii. Striebro získala Maryna Bechová-Romančuková z Ukrajiny výkonom 692, iba o centimeter menej skočila Nigérijčanka Ese Brumeová a berie bronz.

Mihambová doteraz zbierala úspechy iba na európskych šampionátoch. V Berlíne 2018 taktiež zvíťazila práve pred Ukrajinkou. Brumeovej najväčším úspechom doteraz je prvenstvo z hier Commonwealthu 2014. Na svetových šampionátoch sa všetky medailistky predstavili na pódiu premiérovo.

Američanka Nia Aliová získala titul majsterky sveta v behu na 100 m prek. Tridsaťročná bežkyňa, ktorá sa vrátila na dráhu po druhej materskej dovolenke, si vylepšila osobný rekord na 12,34 s. Bez významného prvenstva aj naďalej zostáva svetová rekordérka Kendra Harrisonová, Američanka dobehla druhá za 12,46.

Bronz získala Danielle Williamsová z Jamajky výkonom 12,47. Aliová má na svojom konte dva tituly majsterky sveta z halových šampionátov na trati 60 m prek, no z vrcholných podujatí mala v zbierke doteraz iba striebro z olympiády v Riu 2016.