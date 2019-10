TASR

Dnes o 11:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fantastický úspech: Slovák vyhral prestížny turnaj mladých tenistov, na ktorom triumfoval aj Nadal

Slovenskí tenisti získali na turnaji Masters juniorov vo vekových kategóriách do 14 a 16 rokov jednu zlatú a dve bronzové medaily.

Peter Naď (vľavo) — Foto: stz.sk

Bratislava 7. októbra (TASR) - Peter Naď vyhral vrcholné podujatie juniorskej sezóny, ktoré spája osem najlepších chlapcov a dievčat, v kategórii do 16 rokov bez straty jediného setu. Vo finále zdolal Chorváta Alena Billa 6:2, 7:5.

„Je to neuveriteľný pocit. Vyhral som môj prvý titul na TE Junior Tour a hneď tu na turnaji majstrov. Nemôžem tomu uveriť," povedal Naď na oficiálnej stránke Slovenského tenisového zväzu (STZ). V sezóne 2019 sa štyrikrát prebojoval do finále na okruhu TE Tour, no zakaždým prehral.

V tej istej vekovej kategórii bol najvyššie nasadeným hráčom Peter Benjamín Privara, ktorý v semifinále podľahol Billovi. V súboji o tretie miesto zvíťazil nad druhým nasadeným Talianom Petrom Buldorinim 7:6 (5), 2:6, 6:1.

Peter Naď Foto: stz.sk

Vďaka Nikole Daubnerovej malo Slovensko na šampionáte zastúpenie aj v kategórii dievčat do 14 rokov. V semifinále podľahla neskoršej víťazke Petre Marcinkovej z Chorvátska 6:3, 3:6, 5:7. V súboji o tretie miesto však nedala šancu Maďarke Luce Udvardyovej a bez straty jediného gemu zvíťazila 6:0, 6:0.

„Juniorský Masters je vyvrcholením sezóny pre Top 6 hráčov podľa rebríčka, do ktorého vstupujú výlučne body z podujatí pod hlavičkou Tennis Europe Junior Tour, a 2 hráčov, ktorí na európskom juniorskom šampionáte získali zlatú a striebornú medailu. Tento rok napísal už svoje 24. pokračovanie. V jeho histórii sa šampiónmi stali neskoršie svetové jednotky Rafael Nadal či Kim Clijstersová, ale aj ďalší top hráči svetového formátu – Alexander Zverev a Belinda Benčičová," informuje portál Slovenského tenisového zväzu.