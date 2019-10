TASR

Fortuna liga: Trenčania si rozdelili body so Zlatými Moravcami

Futbalisti AS Trenčín remizovali v nedeľňajšom zápase 11. kola Fortuna ligy s ViOnom Zlaté Moravce-Vráble 2:2.

Žilina 6. októbra (TASR) - V chladnom počasí hrali mužstvá z hornej polovice tabuľky o prerušenie série bez výhry. Lepšie na jej ukončení začali pracovať Trenčania, keď ako prvý vyskúšal Pindrochovu pozornosť dobrou strelou k ľavej žrdi Čatakovič. Rovnaký hráč to po výbornom vysunutí od Kleščíka skúšal aj o pár minút neskôr, avšak preloboval nielen Pindrocha, ale aj bránu.

Hostia sa snažili o aktívnu hru, ale loptu mali zväčša v držaní Trenčania. A tak sa hráči ViOn-u dostávali pred Chudého iba sporadicky. V 21. minúte fauloval hosťujúci Chren v pokutovom území prenikajúceho Slávika a z nariadenej penalty sa Čatakovič nepomýlil.

Vyrovnaný prvý polčas

V 33. minúte však odcentroval zľava pred bránu Chren, Slobodovu strelu zblízka ešte Chudý vyrazil, ale iba do Slobodu, od ktorého sa lopta dokotúľala do siete. V 37. minúte sa Trenčania vyrútili do dobrého protiútoku, Bukari odcentroval pred šestnástku, tam sa k lopte dostal Comvalius, ale svojím pokusom bránu hostí prestrelil. V nadstavenom čase prvého polčasu mohol Comvalius ešte poslať svoj tím do vedenia, no po rohu namieril iba tesne vedľa.

Druhý polčas začali hostia lepšie a po piatich minútach otočili skóre vo svoj prospech. Brankár Trenčína Chudý si nerozumel s Julienom, ktorý loptu odhlavičkoval zo šestnástky priamo na nohu Ďubeka. Ten ju z prvej poslal k ľavej žrdi a ani Kleščík ju už hlavičkou na ceste do siete nezastavil.

Nedáš-dostaneš

V 57. minúte mohli hostia viesť už o dva góly, lenže Jarovič po prihrávke striedajúceho Šveca namieril iba do pravej žrde. Bukari mohol v 65. minúte vyrovnať, ale jeho lob z 25 metrov cez Pindrocha pristál iba na hornej sieti brány. O chvíľu mohol na opačnej strane zvýšiť Švec, lopta mu však nesadla až tak, aby si ju opäť mohol spracovať.

Trenčania vytrestali hostí za nepremenené šance a po krásnej strele Juliena k ľavej žrdi z vyše 20 metrov bolo v 75. minúte opäť vyrovnané. Oba tímy sa vo zvyšnej štvrťhodine síce snažili o strhnutie zápasu na svoju stranu, ale dávali si pozor aj v obrane, a tak už diváci veľa šancí nevideli. Trenčania sa tak rozišli so Zlatomoravčanmi remízou 2:2.