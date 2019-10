Klaudia Fiolová

Peter Nagy si na koncerte nádherne uctil Karla Gotta. Zimomriavky máte zaručené

Obľúbený spevák odštartoval svoje najnovšie turné a prvú zastávku mal v meste pod Zoborom, kde si zaspomínal na zosnulú hudobnú legendu tým najkrajším spôsobom.

Peter Nagy si uctil Karela Gotta počas svojho koncert — Foto: Facebook/Peter Nagy Music

NITRA 7. októbra - Koncertom v Nitre začal v stredu večer (2. 10.) československý zlatý slávik Peter Nagy koncertné turné. Životné jubileum speváka a skladateľa bolo podnetom pre názov turné, Peter Nagy 60 CZ/SK Tour. Vypredaná sála PKO tlieskala hitom speváka, ktoré zbierajú úspechy už desiatky rokov. Medzi jeho najväčšie hity patria Profesor Indigo, Láska je tu s nami, Marcel z malého mesta, S nohami na stole, Sme svoji, Korálky od Natálky či So mnou nikdy nezostárneš. Niektoré z nich zazneli v nových, netradičných aranžmánoch.

Dlhoročne známy hit Aj tak sme frajeri venoval Peter Nagy do umeleckého neba fenomenálnemu spevákovi a priateľovi Karlovi Gottovi, ktorý opustil hudobnú scénu 1. októbra.

Spevák upravil časť jeho textu. „Tak nech sa ti, Karel, krásne spieva so zborom anjelov, aj tak si stále v našej pamäti.“ Pieseň tak venoval československej hudobnej legende, ktorá podľa neho frajerom jednoznačne bola. „Naša branža je strašne zvláštna. Je veľa ľudí, ktorí sú úspešní a obľúbení, ale aj tak existujú aj výnimky, ktorí sú mega obľúbení a ja by som povedal, že sú frajeri. Nasledujúcu pieseň by som chcel venovať človeku, ktorý od včera frajer „bol“, ale v našich srdciach stále „je“. Fenomén Karel. Karel, ďakujeme ti za všetko,“ týmito slovami začal Peter spievať známu pesničku.

Zosnulému spevákovi udelí český prezident významné vyznamenanie

Český prezident Miloš Zeman udelí na budúci rok zosnulému spevákovi Karlovi Gottovi Rad bieleho leva in memoriam. Oznámil to v nedeľu vo vysielaní rozhlasovej stanice Frekvence 1. Spevák už v roku 2009 získal od Zemanovho predchodcu Václava Klausa medailu Za zásluhy I. triedy.