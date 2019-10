TASR

Dnes o 20:21 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Gymnastika Mokošová po postupe na olympiádu: Bolo to ťažké fyzicky i psychicky

Dvadsaťdvaročná reprezentantka obsadila v kvalifikácii viacboja 63. miesto s výslednou známkou 49,732 b. Lenže v redukovanom poradí gymnastiek, ktorých reprezentačné družstvá nezískali miestenku, sa objavila na 19. mieste, pričom istotu účasti v Tokiu mala najlepšia dvadsiatka.

Na snímke slovenská gymnastka Barbora Mokošová (TJ Slávia UK Bratislava) vo finále na náradiach počas 31. ročníka Gymnastického festivalu Gymfest 2018 v Trnave v nedeľu 10. júna 2018. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Stuttgart 6. októbra (TASR) - Slovenská ženská gymnastika v ére samostatnosti nikdy nechýbala na olympijských hrách a nebude tomu inak ani v Tokiu 2020. Barbora Mokošová získala postupovú definitívu v sobotu večer po ukončení kvalifikačných bojov na majstrovstvách sveta v Stuttgarte.

„Neskutočný pocit. Stále tomu nemôžem uveriť," tešila sa po postupe Mokošová.

„Som veľmi šťastná, najmä po tom všetkom, čo sa stalo uplynulý rok. Pred rokom som si natrhla väzy v pravom členku a musela som ísť na operáciu. Deväť mesiacov som bola mimo športového diania, bolo veľmi ťažké dostať sa späť do formy, či už po fyzickej, alebo psychickej stránke. Navyše desať dní pred majstrovstvami sveta som si natrhla šľachu na nohe a zdalo sa, že vôbec na šampionát nepôjdem. Lenže som sa dostala do dobrých rúk pána doktora Deleja a spoločne s fyzioterapeutmi sme to nejako vybojovali,“ uviedla v rozhovore pre TASR.

Po Klaudii Kinskej, dvojnásobnej účasti Zuzany Sekerovej, Ivane Kováčovej a Márii Homolovej čaká Barboru Mokošovú druhé predstavenie pod piatimi kruhmi. „Už budem trochu staršia, viem, čo môžem čakať. Verím, že príprava, ktorá má čaká, bude kvalitná. Chceme v Tokiu podať čo najkvalitnejší výkon, aby sme dobre reprezentovali našu krajinu,“ dodala slovenská olympionička.