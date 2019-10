TASR

Poslanci za Smer-SD navrhujú posilniť finančnú podporu folklóru a knižníc

Na snímke dievčatá z Folklórneho súboru Turnička z Liptovskej Tepličky tancujú na pódiu v amfiteátri počas druhého dňa Folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke 28. júla 2019. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 6. októbra (TASR) - Finančná podpora folklóru a obnovy knižníc na Slovensku by sa mohla posilniť. Navrhujú to poslanci za Smer-SD Dušan Jarjabek a Ján Senko, ktorí do parlamentu predložili novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR.

Dotáciu z rozpočtu by podľa nich mohol rezort poskytovať aj na účel podpory miestnej a regionálnej kultúry, ako aj na obnovu knižníc a knižničného fondu.

Jarjabek, ktorý je zároveň predsedom parlamentného výboru pre kultúru a médiá, si myslí, že folklór je medzi ľuďmi najrozšírenejší. "Z folklóru vychádzajú všetky hudobné žánre v muzike, či je to symfonická tvorba, operná, operetná a podobne," skonštatoval poslanec pre TASR. "Medzi obyvateľmi neexistuje žiadna podpora v zmysle finančného toku, ktorým by sme mohli zabezpečiť pôsobenie rôznych folklórnych združení, skupín či súborov," doplnil.

Predkladatelia pripomínajú, že nezriedka z takýchto zoskupení vzídu aj budúci profesionálni umelci, preto si táto oblasť kultúry zaslúži väčšiu pozornosť a podporu zo strany štátu.

Podpora by mohla slúžiť na zakúpenie a obstaranie ľudových krojov, kostýmov, hudobných nástrojov, hudobnej aparatúry, náradia a prístrojov na tvorbu umeleckých výrobkov či potrieb na tvorbu výtvarníkov.

Novelou chcú tiež podporiť skvalitnenie, modernizáciu a rozvoj verejných knižníc. Zlepšiť by sa mohla ochrana a bezpečnosť knižničných fondov. Súčasťou novej legislatívy by podľa poslancov mohlo byť aj zadefinovanie pojmu kultúrneho poukazu.

Návrh nepredložilo ministerstvo kultúry, ale poslanci, tí argumentujú zrýchlením procesu. "Blíži sa koniec volebného obdobia, chceme to ešte, pochopiteľne, stihnúť. Keby návrh predkladalo ministerstvo kultúry, muselo by to prejsť pripomienkovými konaniami, čo v podstate tento návrh prešiel, lebo sa o ňom diskutuje všade. Čiže takto celý proces urýchľujeme," zdôvodnil tento postup Jarjabek.

Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. januára 2020.