TASR

Béla Bugár by so súčasnými vedomosťami do vlády so Smerom asi nešiel

Na snímke Béla Bugár. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 6. októbra (TASR) - So súčasnými vedomosťami by Most-Híd do vlády so Smerom-SD pred troma rokmi asi nešiel. Povedal to predseda Mosta-Híd Béla Bugár v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo aj v súvislosti s kauzou bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej. Po nasledujúcich voľbách si podľa svojich slov nevie predstaviť spoluprácu so stranou Štefana Harabina.

Bugár skonštatoval, že Most-Híd nie je ochotný spolupracovať s nikým, kto porušuje základné ľudské práva a zásady demokracie. Predseda SaS Richard Sulík si myslí, že Harabin so svojou stranou ešte môže zamiešať karty. Poukázal na predchádzajúce voľby, keď Bugár hovoril o charaktere a vláde bez Smeru-SD.

V diskusii sa venovali aj komunikácii Jankovskej s Marianom K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Jankovská by podľa Bugára nemala byť ani sudkyňou. Dodal, že minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) informuje o ďalšom postupe. Priblížil, že Súdna rada, minister alebo ombudsmanka môžu konať len na základe dôkazov. Poukázal na to, že v súčasnosti nie je isté, či sú uniknuté správy z komunikácie Jankovskej a Mariana K. naozaj z vyšetrovacieho spisu.

Sulík označil jeho vyjadrenia za slabú a alibistickú reakciu. Gál mal podľa neho už dávno urobiť všetko pre to, aby bola Jankovská vyzlečená z talára. "Mala by byť postavená pred súd. A veľmi rýchlo," dodal a poukázal na to, že už v minulosti bola problematická. Bugár zdôraznil, že sa k vyšším kompetenciám nedostala aj vďaka rozhodnutiu exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Na otázku, aké mala Žitňanská dôvody, aby ju nepodporila pri nominácii do Súdnej rady, reagoval, že odpovedať by mala ona.

Lídri sa vyjadrili aj k vnútrostraníckej situácii. Sulík si myslí, že bolo lepšie vyriešiť situáciu v SaS ešte pred voľbami. "Netvárme sa, že všetky známe tváre odchádzajú," povedal v súvislosti s vylúčením predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej zo strany. Na odchod exriaditeľa Václava Miku z kandidátky reagoval tým, že k tomu prispeli aj vyjadrenia členov platformy Demokratické jadro SaS. Poslanca Jozefa Rajtára označil za sklamanie, pričom do neho v minulosti vkladal nádeje a mal o ňom lepšiu mienku.

Bugár udalosti v Moste-Híd komentoval tým, že nejaké zmeny sa udiali. Zdôraznil, že minister životného prostredia László Sólymos neodišiel zo strany, len uvoľnil miesto v predsedníctve. Podotkol, že poslanci Katarína Cséfalvayová a Martin Fedor, ktorí odišli z klubu Mosta-Híd, neboli členmi strany.