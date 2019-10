TASR

Na 96. ročníku košického maratónu mieru triumfoval Keňan Kipsambu, Derresová so ženským rekordom

Najrýchlejší Slovák sa umiestnil na siedmom mieste v mužskej kategórii.

Na snímke Keňan Hillary Kibiwott Kipsambu (uprostred), ktorý zvíťazil na 96. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 6. októbra 2019. Je to 11-te kenské víťazstvo po sebe. Druhý skončil Shumet Akalnew Mengistu (vľavo) z Etiópie. Tretí bol Eritrejčan Tsegay Tuemay Weldlibanos — Foto: TASR/Roman Hanc

Košice 6. októbra (TASR) - Keňan Hillary Kibiwott Kipsambu triumfoval na 96. ročníku Medzinárodného maratónu mieru. Do cieľa prišiel s výrazným náskokom pred druhým Shumetom Akalnewom Mengistom z Etiópie. Nový traťový rekord vytvorila Kumeschi Sichala Deressová z Etiópie, ktorá vylepšila vlaňajšie maximu Miliam Naktar Ebongovej o 1:15 min. na súčasných 2:26:01. Najlepší zo Slovákov Tibor Sahajda sa umiestnil na 7. mieste a časom 2:15:25 si vytvoril osobné maximum.

Okamžite po štarte sa na čele osamostatnila 10-členná skupina afrických favoritov. Tá sa však postupne trhala a na 27. kilometri už bola iba 5-členná. Do úniku sa neskôr dostali Keňan Hillary Kibiwott Kipsambu a Shumet Akalnew Mengistu z Etiópie. Na 40. kilometri sa Keňan odpútal od svojho súpera a osamostatnil sa na čele. Vysoké tempo si udržal až do cieľa a pomerne suverénne triumfoval.

Víťazi košického maratónu mieru prichádzajú do cieľa. Vľavo Etiópčanka Kumeschi Sichala Deressová a vpravo Keňan Hillary Kibiwott Kipsambu. Foto: TASR/Roman Hanc

"Chcel som si spraviť osobný rekord, ale v dnešných podmienkach to nešlo. Počasie nebolo ideálne, vietor išiel proti nám. Ale vyhral som, som spokojný. Nebyť vetra, trúfol by som si na čas približne 2:06 hod.," poznamenal víťazný Keňan Hillary Kipsambu. Pre Tsegaya Weldlibanosa z Eritrey išlo o prvú účasť na košickom maratóne. "Skvelá atmosféra, nádherné mesto a výborná trať. Škoda iba toho počasia, inak by aj naše časy boli lepšie. Ale odchádzam veľmi spokojný a to aj napriek tomu, že som si nevytvoril osobný rekord," povedal.

Ako siedmy v poradí prišiel do cieľa najlepší zo Slovákov Tibor Sahajda. "Som šťastný. Spravil som si osobný rekord, to bol môj zámer. Všetko bolo výborné, zabrať však dal protivietor. Výborne fungovala spolupráca s Peťom Ďurecom, ktorý šiel so mnou polmaratón," povedal Sahajda, ktorý získal slovenský titul.

Až po ňom, s výrazným odstupom takmer 15 minút finišoval v poradí druhý najlepší Slovák Jozef Urban. "Som najmä rád, že som prišiel do cieľa. Vietor prekvapil asi všetkých, ja som s ním veľmi bojoval. Dostal som aj kŕč do pravého lýtka. Vtedy som si povedal, že asi skončím, ale napokon som sa vyburcoval a prišiel som do cieľa. Ďakujem za podporu svojmu tímu, ale aj divákom, ktorí nás prišli povzbudiť aj napriek horšiemu počasiu," konštatoval Urban.

Na snímke Kumeschi Sichala Deressová (uprostred) z Etiópie víťazí v ženskej kategórii na 96. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach 6. októbra 2019. Druhá skončila Keňanka Chemtai Rionotukeiová (vľavo), tretia bola jej krajanka Joan Jepchirchir Kigenová (vpravo). Foto: TASR/Roman Hanc

Medzi ženami triumfovala Kumeschi Sichala Deressová z Etiópie, ktorá si časom 2:26:01 vytvorila osobné maximum a zároveň aj traťový rekord. Svoj osobný rekord prekonala o 2:41 minút, traťový o 1:15 min. "Som šťastná, ale bolo to ťažké. Nebolo to plánované, ale vyšlo to veľmi dobre," poznamenala Deressová, ktorá skončila v absolútnom poradí na 8. priečke a do cieľa dobehla za Slovákom Tiborom Sahajdom a pred Jozefom Urbanom.

"Videli sme zaujímavé maratónske predstavenie, ku ktorému opäť prispeli aj fantastickí diváci, ktorí napriek nie ideálnemu počasiu prišli a povzbudzovali vytrvalcov. Okrem elitných bežcov predviedol skvelý výkon aj Tibor Sahajda, ktorý si vytvoril osobný rekord. Ďakujem celému tímu, ktorý odviedol výbornú prácu," uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar.