TASR

Dnes o 10:42 čítanie na 8 minút 0 zdieľaní Zápasy NHL: Halák exceloval proti Arizone, Jurčo si v Edmontone pripísal prvý bod

Hviezdou nočných zápasov zámorskej NHL sa stal jednoznačne slovenský brankár Jaroslav Halák.

Slovenský hokejový reprezentačný brankár v drese Bostonu Bruins Jaroslav Halák v akcii v zápase zámorskej hokejovej NHL Arizona Coyotes - Boston Bruins v Glendale 5. októbra 2019. — Foto: TASR/AP

New York 6. októbra (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili aj vo svojom druhom zápase v novej sezóne NHL. V noci na nedeľu zdolali domácu Arizonu Coyotes 1:0. Výrazne im k tomu pomohol slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý si pripísal 35 úspešných zákrokov a udržal si čisté konto. Rozhodujúci gól strelil ešte v závere prvej tretiny Brad Marchand. V drese „medveďov“ strávil na ľade takmer dvadsať minút kapitán Zdeno Chára a dvakrát vystrelil na bránku súpera.

Halák dostal šancu v bránke po tom, ako jeho kolega Tuukka Rask odchytal úvodný víťazný zápas v Dallase (2:1). Slovenský brankár predviedol niekoľko dôležitých zákrokov a najmä jeho zásluhou Bruins zdolali Arizonu už 15-krát v sérii. „Kojotom“ naposledy podľahli v októbri 2010. Je to momentálne najdlhšia víťazná séria v NHL proti jednému súperovi. Halák sa dostal pod paľbu už v úvode. Dokázal zlikvidovať výpad Vinnieho Hinostrozu, v druhej tretine „zázračne“ pravým betónom zmaril šancu Claytonovi Kellerovi a ustál aj nájazd Michaela Grabnera. „Ak ste testovaní hneď na začiatku zápasu, dokážete sa potom lepšie skoncentrovať na celý zápas. A presne to sa stalo. Dali sme im trochu viac priestoru, ako sme chceli, no dostali sme sa späť do hry a nedávali sme im šance na dorážky,“ komentoval duel 34-ročný brankár.

Slovenský hokejový reprezentačný brankár v drese Bostonu Bruins Jaroslav Halák (vpravo) a jeho krajan a kapitán Bostonu Zdeno Chára sa tešia po výhre v zápase zámorskej hokejovej NHL Arizona Coyotes - Boston Bruins v Glendale 5. októbra 2019. Boston vyhral 1:0. K výhre výrazne pomohol slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý si pripísal 35 úspešných zákrokov a udržal si čisté konto. Rozhodujúci gól strelil ešte v závere prvej tretiny Brad Marchand. Foto: TASR/AP

Halák si proti Arizone upravil bilanciu na 10 víťazstiev, dve prehry za jeden bod a tri prehry v riadnom hracom čase. Dosiahol už 48. shutout v profiligovej kariére, prvý od 15. februára, keď „vygumoval“ strelcov Anaheimu. „Myslím si, že chytal neskutočne. My sme robili všetko správne okrem toho, že sme nevedeli dať gól,“ vyzdvihol Halákov výkon tréner Coyotes Rick Tocchet, na ktorého slová nadviazal domáci útočník Derek Stepan: „Podali sme kvalitný výkon, nie je však jednoduché v tejto lige dať gól. Treba zložiť poklonu súperovmu brankárovi. Predviedol niekoľko kľúčových zákrokov.“ Krídelník „kojotov“ Phil Kessel odohral 776. zápas za sebou a potvrdil povesť „železného muža“. V sériách zápasov bez prerušenia sa vyrovnal na 7. mieste historického poradia súčasnému trénerovi slovenskej reprezentácie Craigovi Ramsaymu.

Slovenský hokejový reprezentant v drese Edmontonu Oilers Tomáš Jurčo (vľavo) gratuluje ku gólu spoluhráčovi Jamesovi Nealovi v zápase zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers - Los Angeles Kings v Edmontone 5. októbra 2019. Foto: TASR/AP

Slovenský útočník Tomáš Jurčo dosiahol prvý bod v novom ročníku. Pri víťazstve Edmontonu nad Los Angels 6:5 prihral v tretej tretine na vyrovnávajúci gól na 5:5 Darnellovi Nurseovi. Pre 26-ročného Jurča to bol zároveň premiérový zápis v tíme „olejárov“. Slovenský krídelník totiž vynechal úvodný zápas proti Vancouveru pre nepríjemnú bolesť, podľa Edmonton Sun mu museli dať kortizónovú injekciu, ktorá ju pomohla utíšiť. „Teraz sa cítim skutočne dobre. Bolo pre mňa ťažké vynechať prvý zápas, bol som kvôli tomu riadne nahnevaný,“ priznal Jurčo, ktorý zažil vydarenú prípravu. Po nej ho tréner Dave Tippett plánoval v prvom súboji súťažného ročníka postaviť do prvej útočnej formácie ku kapitánovi Connorovi McDavidovi a Jamesovi Nealovi, pri Jurčovej absencii však musel útoky zložiť inak. Proti Kings sa vrátil do zápasovej akcie, no nastúpil až vo štvrtom útoku. Napriek slabšiemu hernému vyťaženiu - odohral iba osem a pol minúty - dokázal bodovať, keď sa v 51. minúte pekne uvoľnil pri ľavom mantineli cez súperovho obrancu a presnou prihrávkou našiel skórujúceho Nursea. „Potrebujem si hrať svoju hru, robiť to, čo som robil počas prípravy. Myslím si, že to pôjde. To je môj cieľ - výkony v príprave pretaviť do základnej časti. Chcem sa opäť cítiť na ľade sebavedomo, verím, že sa do toho rýchlo znovu dostanem,“ zaželal si Jurčo. O triumfe Oilers rozhodol v 54. minúte veterán Neal, ktorý strelil dva presilovkové góly. McDavid sa pod víťazstvo podpísal gólom a tromi asistenciami.

Hokejista Washingtonu Capitals Martin Fehérváry (vľavo) a hráč Caroliny Jordan Martinook bojujú pri mantineli počas zápasu zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals - Carolina Hurricanes 5. októbra 2019. Foto: TASR/AP

Prvú prehru utrpeli hráči Washingtonu v zostave s Martinom Fehérvárym a Richardom Pánikom. Na vlastnom ľade podľahli Caroline Hurricanes 2:3 po predĺžení. Ani jeden zo slovenských reprezentantov sa bodovo nepresadil. Capitals viedli po góloch Garneta Hathawaya a T.J. Oshieho 2:0, ale nakoniec prvýkrát v sezóne prehrali. V predĺžení rozhodol o triumfe Hurricanes obranca Jake Gardiner.

Tomáš Tatar v drese Montrealu síce tiež nebodoval, ale jeho Canadiens zvíťazili v Toronte nad Maple Leafs 6:5 po samostatných nájazdoch. Slovenský útočník odohral 17 a pol minúty, ďalšie štyri strávil na trestnej lavici, pripísal si aj dva plusové body a dve strely. O víťazstve „Habs“ rozhodol v nájazdoch Paul Byron, jeho spoluhráč Brendan Gallagher zaznamenal gól a dve asistencie. V drese Toronta potvrdil fantastickú formu v úvode sezóny dvomi gólmi Auston Matthews. Za „javorové listy“ nastúpil obranca Martin Marinčin.

Dallas v zostave so slovenským zadákom Andrejom Sekerom prehral na ľade obhajcu titulu St. Louis 2:3. O prvom triumfe Blues v sezóne rozhodol v 51. minúte Sammy Blais, od ktorého sa do Taylora Feduna a následne do bránky šťastne odrazila strela Carla Gunnarssona. „Samozrejme, je to frustrujúce, ale ešte je len úvod sezóny. Dnes nám neprialo šťastie,“ poznamenal brankár „hviezd“ Ben Bishop.

Odveta floridského derby vyšla lepšie Panthers, ktorí zdolali Tampu Bay 4:3 a pripísali si prvú výhru nad rivalom od októbra 2017. Veľkú zásluhu mal na nej Mike Hoffman, ktorý dosiahol hetrik, svoj druhý v profiligovej kariére. „Celý tím si siahol na dno síl, nechceli sme prehrať s Tampou druhý zápas po sebe. Skvele nám vyšli presilovky,“ pochvaľoval si trojgólový hrdina večera. Z prvého víťazstva na striedačke „panterov“ sa tešil tréner Joel Quenneville. Slovenský obranca Erik Černák odohral za Lightning necelých 19 minút a rozdal až šesť bodyčekov, pripísal si aj plusku a jednu strelu.

Buffalo v prvom domácom zápase sezóny rozdrvilo New Jersey 7:2, po dva presné zásahy v drese Sabres zaznamenali Sam Reinhart a nováčik Victor Olofsson. NY Rangers si poradili s Ottawou 4:1 najmä zásluhou Miku Zibanejada, ktorý strelil hetrik a pridal k nemu aj jednu asistenciu. Švédsky center skóroval v presilovke, oslabení i pri plnom počte hráčov. Nadviazal tak na svoj štvorbodový zápas proti Winnipegu (1+3).

Nevydarený štart sezóny prežívajú „žraloci“ zo San Jose, ktorí prehrali aj svoj tretí duel, tentoraz podľahli Anaheimu 1:3. Sharks sa navyše zranil útočník Marcus Sörensen. Calgary zdolali v kanadskom derby Vancouver 3:0. Oporou Flames bol český brankár David Rittich, ktorý zneškodnil všetkých 34 striel súpera a zaknihoval si druhé čisté konto v profiligovej kariére. V domácom otváracom zápase sezóny si udržal „nulu“ iba ako tretí brankár v klubovej histórii po Rickovi Tabaraccim (1996) a krajanovi Romanovi Turkovi (2001).

NHL - sumáre: TORONTO MAPLE LEAFS – MONTREAL CANADIENS 5:6 pp a sn (2:1, 1:0, 2:4 - 0:0, 0:1) Góly: 6. Matthews (Rielly, Ceci), 16. Kerfoot (Moore), 22. Moore (Michejev, Kerfoot), 46. Nylander (Barrie, Kerfoot), 59. Matthews (Barrie, Marner) – 2. Domi (Lehkonen, Gallagher), 46. Drouin (Domi), 47. Gallagher (Weber, Danault), 54. Petry (tr. strieľanie), 56. Danault (Gallagher, Weber), rozh. nájazd Byron. Brankári: Hutchinson - Price, strely na bránku: 37:42, 19.547 divákov. OTTAWA SENATORS – NEW YORK RANGERS 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Góly: 13. Tkachuk (Chabot, Pageau) – 7. Zibanejad (Trouba, Bučnevič), 30. Zibanejad (Bučnevič, Panarin), 33. Zibanejad (B. Smith), 43. Panarin (Zibanejad, Bučnevič). Brankári: Anderson - Georgiev, strely na bránku: 32:30, 15.135 divákov. PITTSBURGH PENGUINS – COLUMBUS BLUE JACKETS 7:2 (0:0, 5:1, 2:1) Góly: 22. Johnson (Johnson, McCann), 25. Pettersson (Crosby), 29. McCann, 36. McCann (Galchenyuk), 40. Letang (Galchenyuk, Schultz), 50. Hörnqvist (Crosby, Guentzel), 52. Blueger (Kahun, Tanev) – 27. Werenski (Foligno, Nash), 55. Nyquist (Nash). Brankári: Murray - Merzlikins, strely na bránku: 40:30, 18.595 divákov. FLORIDA PANTHERS – TAMPA BAY LIGHTNING 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) Góly: 30. Hoffman (Huberdeau, Yandle), 32. Hoffman (Huberdeau, Barkov), 33. Acciari (Sceviour, Hunt), 41. Hoffman (Ekblad, Connolly) – 37. G. Smith (Witkowski, Maroon), 47. Stamkos (Hedman, Shattenkirk), 56. Joseph (Gourde, Verhaeghe). Brankári: Bobrovskij - Vasilevskij, strely na bránku: 28:35, 17.424 divákov. WASHINGTON CAPITALS – CAROLINA HURRICANES 2:3 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1) Góly: 18. Hathaway (Leipsic), 32. Oshie (Vrána, Gudas) – 43. Haula (Teräväinen, Svečnikov), 50. Slavin (Martinook, Foegele), 65. Gardiner (Svečnikov). Brankári: Holtby - Reimer, strely na bránku: 34:28, 18.506 divákov. BUFFALO SABRES – NEW JERSEY DEVILS 7:2 (2:0, 3:1, 2:1) Góly: 3. Olofsson (Eichel, Dahlin), 18. Eichel (Skinner), 23. Okposo (Dahlin, Girgensons), 29. Skinner (Johansson, Scandella), 34. Olofsson, 44. Reinhart (McCabe, Ristolainen), 57. Reinhart – 21. Palmieri (Hall, Hischier), 41. Zajac (Coleman, Severson). Brankári: Ch. Hutton - Blackwood, strely na bránku: 36:20, 19.070 divákov. ST. LOUIS BLUES – DALLAS STARS 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Góly: 2. Perron (Blais, Parayko), 45. Schenn (Tarasenko, Schwartz), 51. Blais (Gunnarsson, O"Reilly) – 12. Janmark (Lindell), 34. Heiskanen (Radulov, Hintz). Brankári: Binnington - Bishop, strely na bránku: 30:29, 18.096 divákov. NASHVILLE PREDATORS – DETROIT RED WINGS 3:5 (0:2, 2:0, 1:3) Góly: 25. Arvidsson (Duchene, Johansen), 33. Forsberg (Ekholm, Duchene), 45. Ekholm (Turris, Järnkrok) – 11. Bertuzzi (Larkin, Mantha), 12. Mantha (Bertuzzi), 45. Larkin (Mantha, Bertuzzi), 50. Glendening (Filppula), 59. Bertuzzi (Glendening, DeKeyser). Brankári: Saros - Howard, strely na bránku: 42:28, 17.539 divákov. ARIZONA COYOTES – BOSTON BRUINS 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Gól: 19. Marchand (Bergeron). Brankári: Kuemper - HALÁK, strely na bránku: 35:26, 17.125 divákov. COLORADO AVALANCHE – MINNESOTA WILD 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) Góly: 5. Rantanen (MacKinnon, Makar), 6. Bellemare (Calvert, Ničuškin), 39. Landeskog (Rantanen, MacKinnon), 60. Graves – 11. Suter, 29. Parise (Dumba, Suter). Brankári: Grubauer - Dubnyk, strely na bránku: 32:31, 17.090 divákov. ANAHEIM DUCKS – SAN JOSE SHARKS 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) Góly: 4. Del Zotto (Kaše), 27. Getzlaf (Kaše, H. Lindholm), 39. Henrique – 26. Couture (E. Karlsson, Dillon). Brankári: Gibson - Dell, strely na bránku: 33:36, 15.795 divákov. CALGARY FLAMES – VANCOUVER CANUCKS 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Góly: 14. E. Lindholm (Gaudreau), 22. Monahan (Gaudreau, Giordano), 59. Gaudreau. Brankári: Rittich - Markström, strely na bránku: 30:34, 19.005 divákov. EDMONTON OILERS – LOS ANGELES KINGS 6:5 (2:3, 1:0, 3:2) Góly: 1. McDavid (Draisaitl, Klefbom), 11. Neal (McDavid, Klefbom), 25. Kassian (Draisaitl, McDavid), 46. Nygard (Haas), 51. Nurse (JURČO), 54. Neal (McDavid, Klefbom) – 5. Brown (Kopitar), 10. Lewis (Clifford), 15. Kopitar (Brown, B. Hutton), 44. Amadio (Clifford, Lewis), 49. Doughty (Kovaľčuk, Kopitar). Brankári: M. Smith - Quick, strely na bránku: 31:32, 18.347 divákov.