Box: Golovkin zdolal Derevjančenka a opäť získal opasok IBF v strednej váhe

"Kazašský hrom" si zlepšil bilanciu v profesionálnom ringu na 40-1-1. Derevjančenko prehral druhýkrát v kariére.

Kazašský profesionálny boxer Gennadij Golovkin (vľavo) a Ukrajinec Sergij Derevjančenko počas siedmeho kola boja o titul organizácie IBF v strednej váhe v newyorskej Madison Square Garden 5. októbra 2019. — Foto: TASR/AP

New York 6. októbra (TASR) - Kazašský profesionálny boxer Gennadij Golovkin zdolal v noci na nedeľu v newyorskej Madison Square Garden Ukrajinca Sergija Derevjančenka a získal späť opasok IBF v strednej váhe. Tridsaťsedemročný pästiar zvíťazil jednomyseľným výrokom rozhodcov 114:113, 115:112, 115:112.

Golovikn poslal súpera k zemi už v prvom kole, v druhom mu spôsobil tržnú ranu nad pravým okom, no o štyri roky mladší Derevjančenko sa nepoddal a Kazacha viackrát potrápil. "Nebol to pre mňa dobrý deň. Už po prvom kole mi bolo jasné, že to nebude jednoduché. Každopádne, bola to veľká skúsenosť," citovala Golovkina agentúra AFP.

Titul organizácie IBF bol voľný od augusta, keď oň prišiel Mexičan Saul "Canelo" Alvarez po tom, ako sa v stanovenom termíne nedohodol na podmienkach súboja práve s Derevjančenkom.

"Kazašský hrom" si zlepšil bilanciu v profesionálnom ringu na 40-1-1. Derevjančenko prehral druhýkrát v kariére, na konte má 13 víťazstiev.