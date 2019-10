TASR

Atletika-MS: Maratón skončil triumfom Etiópie, zlato pre Desisu

Lelisa Desisa oslavuje po zisku zlata na MS v atletike. — Foto: TASR/AP

Dauha 6. októbra (TASR) - Etiópčan Lelisa Desisa triumfoval časom 2:10:40 h v maratóne na atletických MS v katarskej Dauhe. Druhý skončil jeho krajan Mosinet Geremew s odstupom štyroch sekúnd. Bronz získal Keňan Amos Kipruto, ktorý prišiel do cieľa o ďalších sedem sekúnd neskôr.

Desisa sa stal druhým majstrom sveta z Etiópie, pred ním triumfoval iba Gezahegne Abera v Edmontone 2001. Dvadsaťdeväťročný vytrvalec na seba tento rok už upozornil na maratóne v Bostone, kde skončil druhý a zabehol o sekundu pod 2:08. Jeho najväčším doteraz úspechom bolo striebro z moskovských MS v roku 2013.

Prvú hodinu na seba upozorňoval Paraguajčan Derlys Ajala, ktorý sa od úvodu pustil do samostatného úniku. Na 20. km bol v čase 1:02:38, no to už ho dobiehala skupinka Afričanov a Juhoameričan takmer po polovici trate odstúpil. Druhú hodinu sa o udávanie tempa staral hlavne strieborný medailista z MS v Berlíne 2009 Eritrejčan Zersenay Tadese. Na 30. kilometri bol v čase 1:33:13, no nedokázal sa zbaviť dvojice Etiópčanov, Keňana a Juhoafričana Stephena Mokoku. Etiópčania rozhodli o svojom úspechu až v záverečných stovkách metrov.